بزرگترین ناوگان دریایی جهان در راه غزه

بزرگ‌ترین کاروان دریایی دنیا با عنوان «ناوگان جهانی صمود» متشکل از ده‌ها کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه و صدها فعال از ۴۴ کشور جهان به منظور شکستن محاصره غزه از بنادر اسپانیا و تونس راهی غزه می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ کمیته سازماندهی «ناوگان جهانی صمود»، بزرگترین ناوگان دریایی متشکل از ۴۴ کشور جهان که تلاش می‌کند محاصره چندین ساله نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی را بشکند، اعلام کرد که فعالان حقوق بشری فردا یکشنبه از بندر بارسلونای اسپانیا راهی غزه خواهند شد.

فعالان شرکت‌کننده این ناوگان خواستار فشار جامعه جهانی بر رژیم صهیونیستی شدند تا به ناوگان بین‌المللی صمود اجازه ورود به غزه را بدهد که نزدیک به دو سال است در معرض جنگ ویرانگر و اعمال گرسنگی سیستماتیک و عمدی اشغالگران صهیونیستی قرار دارد.

سخنگوی کمیته سازماندهی این ائتلاف روز جمعه گفت: فعالانی از ۴۴ کشور در ناوگان جهانی صمود برای شکستن محاصره غزه شرکت خواهند کرد.

او توضیح داد که فعالان حقوق بشری شرکت‌کننده در این ناوگان برای همه سناریو‌های ممکن حملات از سوی ارتش رژیم صهیونیستی آمادگی دارند.

گروه حقوق بشری «ائتلاف جهانی صمود» متولی ارسال کمک‌های نمادین بشردوستانه به غزه اعلام کرد که کشتی‌های صمود حامل پیام پایداری، مقاومت و همبستگی جهانی با مردم تحت محاصره این منطقه است.

به نوشته الجزیره، در میان فعالان حقوق بشری در این ناوگان، «گرتا تونبرگ»، فعال سوئدی که در تلاش «کشتی مادلین» برای شکستن محاصره غزه در ژوئن (خرداد) شرکت داشت و «ماریانا مورتگوا»، سیاستمدار پرتغالی حضور دارند.

در همین ارتباط، «سیف ابو کشک»، یکی از اعضای فلسطینی این ائتلاف روز پنجشنبه در بارسلونا به «روزنامه رویترز» گفت: این اقدام یک تلاش مجدد برای فشار بر دولت‌ها از طریق ارسال ده‌ها کشتی و هزاران فعال با هدف شکستن محاصره غزه است.

وی ادامه داد، اکنون توپ در زمین سیاستمداران جهانی است تا اشغالگران را تحت فشار قرار دهند. وی افزود: آنها باید برای دفاع از حقوق بشر و تضمین عبور امن این ناوگان اقدام کنند.

ابوکشک پیش‌تر اعلام کرده بود که بیش از شش هزار فعال برای پیوستن به این کاروان ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش الجزیره، ناوگان جهانی صمود، بزرگترین تلاش از زمان تشکیل ائتلاف ناوگان دریایی برای شکستن محاصره غزه است. این ناوگان شامل ۷۰ کشتی است که از دو بندر اصلی «بارسلونا» در ۳۱ آگوست (نهم شهریور) و «تونس» در ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) حرکت خواهند کرد.

در این ناوگان «جنبش جهانی به سوی غزه»، «مبارزان ناوگان آزادی»، «ناوگان صمود مغرب» و «ناوگان ابتکار شرق آسیا» حضور دارند.

برگزارکنندگان تأکید می‌کنند که این ابتکار جهانی با هدف شکستن محاصره ناعادلانه غزه، مشارکت دادن مردم و آزادگان جهان در اقدام مستقیم علیه محاصره، احیای احترام کرامت انسانی مردم فلسطین، مخابره‌کردن اخبار جنایات و نسل‌کشی در غزه و ارائه کمک‌های بشردوستانه نمادین به مردم این منطقه انجام می‌شود.

صمود به معنای مقاومت است و در سال‌های گذشته جبهه مقاومت با این نام نیز شناخته می‌شد.

اقدام ناوگان جهانی صمود برای شکستن محاصره غزه در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر ارتش رژیم صهیونیستی به کشتی «حنظله» که برای شکستن محاصره نوار غزه به سمت این باریکه در حرکت بود، حمله کرد.

کشتی حنظله روز یکشنبه (۲۲ تیرماه) در اقدامی نمادین و انسانی و با هدف شکستن محاصره رژیم صهیونیستی علیه غزه از بندر «سیراکوزا» در جنوب ایتالیا به سوی نوار غزه به راه افتاه بودد.

ائتلاف ناوگان آزادی از طریق صفحه فیسبوک خود تصریح کرده بود که هدف قرار دادن سیستماتیک، آنها را از ادامه تلاش‌هایشان برای مقابله با محاصره غزه باز نخواهد داشت.

آنها همچنین تأکید کردند که این کشتی تنها اقدامی برای انتقال کمک انسانی به غزه نیست، بلکه بیانگر اعتراض جهانی به انفعال و رخوت جامعه بین‌المللی در قبال محاصره، فقر و نابودی ساختارمند و کشتار غیرنظامیان در غزه است.

در همین ارتباط، ائتلاف ناوگان آزادی همچنین در ماه ژوئن گذشته (خرداد ماه) با ارسال «کشتی مادلین» برای شکستن محاصره تلاش کرد، اما در آب‌های بین المللی توسط ارتش رژیم صهیونیستی توقیف و سرنشینان آن بازداشت شدند.