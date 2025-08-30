دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: ایران با هرگونه تغییر ژئوپولیتیک منطقه و آسیب به روابط تهران ـ ایروان مخالف است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «علی لاریجانی» در دیدار با همتای ارمنستانی خود ضمن ابراز رضایت جمهوری اسلامی از سطح روابط اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی با ایروان، بر مشارکت با همسایه‌ شمالی در تکمیل کریدور شمال به جنوب و اتصال خلیج فارس به دریای سیاه تأکید کرد.

وی ضمن بیان حمایت ایران از گفتمان صلح میان دو کشور ارمنستان و آذربایجان، به تئوری ایران در صلح و ثبات منطقه پرداخت و بیان کرد: ایران همواره از استقلال و قوی بودن کشورهای منطقه در جهت پایداری امنیتی منطقه حمایت کرده است.

«آرمن گریگوریان»، دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان، در این دیدار مناسبات فی‌مابین دو کشور را بی‌سابقه خواند و هدف خود از این سفر را گسترش روابط دو کشور در همه‌ی ابعاد بیان کرد و افزود: ارمنستان تمایل دارد در آینده‌ی نزدیک سند جامع روابط راهبردی با ایران را امضا کند.

دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان ضمن تأکید بر ۵ اصل حاکمیت ملی، احترام به تمامیت ارضی، اعمال صلاحیت قضائی ملی، تغییرناپذیری مرزها و اصل عمل متقابل اعلام کرد، ایروان آمادگی ارائه‌ تضمین‌های لازم به جمهوری اسلامی برای اطمینان از عدم آسیب به روابط ایران و ارمنستان و مخالفت ذاتی این کشور با تغییر ژئوپولیتیک منطقه را دارد.

گریگوریان در این دیدار تصریح کرد که در توافقات حاصله‌ مذاکرات صلح، مساله‌ای که به وضوح رعایت شده است، انحصار ارمنستان در مسائل امنیتی، نظامی و گمرکی است.