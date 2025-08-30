تصادف عمدی در نوشهر با سه قربانی؛ یک زن جان باخت

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ سرهنگ علی اکبر درویشی فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر راجع به کلیپ منتشر شده از تصادف عمدی خودرویی با دو خانم گفت:
این حادثه در یکی از روستاهای نوشهر رخ داده است. راننده پیش از برخورد عمدی با این دو خانم، یک خانم دیگر را نیز زیر گرفته بود و این حادثه در مجموع سه مصدوم بر جای گذاشت که در این میان یکی از بانوانی که تصویر او در فیلم مشخص است فوت کرد."
سرهنگ درویشی افزود:"راننده در حال حاضر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده است.همچنین مشخص شد این فرد با بانوان هیچ آشنایی قبلی نداشته و تحت تاثیر مصرف موادمخدر چنین اقدامی انجام داده است."
