به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در حکمی که هنوز به صورت رسمی از سوی فدراسیون فوتبال اعلام نشده؛ افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس را به مدت شش ماه از حضور در کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم کرده است.

حکمی که سر و صدای زیادی در چند روز گذشته به پا کرده، اما تا این لحظه فدراسیون فوتبال هیچ واکنشی به آن نشان نداده است. پیگیری خبرنگار تسنیم در این باره نشان می‌دهد حکم محرومیت شش ماهه پیروانی به باشگاه پرسپولیس ابلاغ شده، اما در این حکم هیچ دلیلی برای محرومیت ذکر نشده است.

براساس این گزارش، پیش از شروع فصل بیست‌و‌پنجم، کمیته اخلاق در چندین مرحله به مدیران باشگاه پرسپولیس و یکی دو باشگاه دیگر درباره مصاحبه‌های تحریک‌‌کننده اعضای این تیم‌ها در فصل گذشته هشدار داده و از مدیران این باشگاه‌ها خواسته است تا جلوی این اتفاق در فصل جدید گرفته شود، موضوعی که از سوی باشگاه پرسپولیس رعایت نشده و افشین پیروانی از هفته اول لیگ درباره عدم میزبانی سرخ‌ها در ورزشگاه آزادی صحبت کرده و به همین دلیل نیز به کمیته اخلاق دعوت شده است.

پیروانی اما به احضار خود به کمیته اخلاق بی‌توجه بوده و در جلسه این کمیته شرکت نکرده و به همین دلیل با حکم محرومیت شش ماهه از سوی کمیته اخلاق مواجه شده است.

در این شرایط باشگاه پرسپولیس امروز (شنبه) به طور رسمی به حکم کمیته اخلاق اعتراض و درخواست خود برای تجدیدنظرخواهی را به کمیته استیناف ارسال می‌کند. پیروانی طبق حکم کمیته اخلاق فعلاً حق حضور در تمرینات پرسپولیس را هم ندارد.