En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعتراض پرسپولیس به محرومیت بی‌دلیل پیروانی

باشگاه پرسپولیس امروز به حکم محرومیت شش ماهه افشین پیروانی اعتراض می‌کند.
کد خبر: ۱۳۲۵۴۶۲
| |
733 بازدید
|
۲
اعتراض پرسپولیس به محرومیت بی‌دلیل پیروانی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در حکمی که هنوز به صورت رسمی از سوی فدراسیون فوتبال اعلام نشده؛ افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس را به مدت شش ماه از حضور در کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم کرده است.

حکمی که سر و صدای زیادی در چند روز گذشته به پا کرده، اما تا این لحظه فدراسیون فوتبال هیچ واکنشی به آن نشان نداده است. پیگیری خبرنگار تسنیم در این باره نشان می‌دهد حکم محرومیت شش ماهه پیروانی به باشگاه پرسپولیس ابلاغ شده، اما در این حکم هیچ دلیلی برای محرومیت ذکر نشده است.

براساس این گزارش، پیش از شروع فصل بیست‌و‌پنجم، کمیته اخلاق در چندین مرحله به مدیران باشگاه پرسپولیس و یکی دو باشگاه دیگر درباره مصاحبه‌های تحریک‌‌کننده اعضای این تیم‌ها در فصل گذشته هشدار داده و از مدیران این باشگاه‌ها خواسته است تا جلوی این اتفاق در فصل جدید گرفته شود، موضوعی که از سوی باشگاه پرسپولیس رعایت نشده و افشین پیروانی از هفته اول لیگ درباره عدم میزبانی سرخ‌ها در ورزشگاه آزادی صحبت کرده و به همین دلیل نیز به کمیته اخلاق دعوت شده است.

پیروانی اما به احضار خود به کمیته اخلاق بی‌توجه بوده و در جلسه این کمیته شرکت نکرده و به همین دلیل با حکم محرومیت شش ماهه از سوی کمیته اخلاق مواجه شده است.

در این شرایط باشگاه پرسپولیس امروز (شنبه) به طور رسمی به حکم کمیته اخلاق اعتراض و درخواست خود برای تجدیدنظرخواهی را به کمیته استیناف ارسال می‌کند. پیروانی طبق حکم کمیته اخلاق فعلاً حق حضور در تمرینات پرسپولیس را هم ندارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
افشین پیروانی محرومیت باشگاه پرسپولیس تهران
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش بیرانوند به لیست تیم ملی و محرومیتش
محرومیت ساپینتو کم شد
مایکل اوینینگ در‌ تمرین پرسپولیس + عکس
جدول اسامی و رأی نهایی دوپینگی‌های ۲۰۲۴ ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
مهرداد مدیرصانعی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
0
0
پاسخ
با درود،
آرای صادر شده از سوی کمیته‌های انظباطی و اخلاق فدراسیون فوتبالی در چند سال اخیر نشان داده که این کمیته‌ها، خود منشاء برخی از بی‌انظباطی‌ها و بی‌اخلاقی‌ها در فوتبال کشور بوده و هستند!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
0
0
پاسخ
این اعتراض کاملا بی مورد میباشد چرا که ایشون آخر حاشیه است
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بین‌المللی می‌شوی!
اعلام جرم علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی!
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
سازمان ملل شرط فعال‌سازی اسنپ‌بک را اعلام کرد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۴ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۴۶ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۳۲ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۹ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005YoQ
tabnak.ir/005YoQ