شوخی کاربران آمریکایی با جی‌دی‌ونس و خبر مرگ ترامپ

شوخی کاربران آمریکایی با جی‌دی ونس و خبر مرگ ترامپ: او بار دیگر دست به کار خواهد شد! این کنایه اشاره به دیدار ونس معاون ترامپ با پاپ فرانسیس، چند ساعت پیش از مرگ پاپ فرانسیس دارد.