انسداد ۱۸۰ تارنمای متقلب کنکور

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ۱۲۰ متهم که ۱۸۰ تارنمای فعال کنکور را مدیریت می‌کردند دستگیر شدند؛ این افراد در حوزه‌های مربوط به فروش ابزار‌های تقلب در آزمون، کلاهبرداری‌های حوزه تقلب و فروش سؤالات آزمون نقش داشتند؛ این خبر را معاون اجتماعی پلیس فتا سرهنگ جواد مختار رضایی می‌گوید.

پلیس فتا با تشکیل کارگروه‌های ویژه در تهران و سایر استان‌ها و شهرستان‌ها، فضای مجازی را رصد و پایش کرده و متهمان را شناسایی می‌کند؛ در ۲۵ تیرماه پلیس فتا اعلام‌کرده بود که بیش از ۷۰ نفر که ۱۵۰ کانال و شبکه اجتماعی را مدیریت می‌کردند دستگیر کرده است.

سرهنگ مختاررضایی با بیان اینکه تبلیغات فروش سؤالات یا قبولی تضمینی یا در اختیار قراردادن پاسخ‌نامه سؤالات در کانال و شبکه‌های مختلف از جمله موارد کلاهبرداری است می‌گوید که اکثر این کلاهبردار‌ها در شبکه‌های اجتماعی خارجی حضور دارند و باید گفت که ۷۵ درصد دستگیری‌های ما در تلگرام بوده است.