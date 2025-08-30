En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

المپیاکوس قید خرید طارمی را زد

پرافتخارترین باشگاه یونان از خرید مهاجم ایرانی اینتر منصرف شد.
کد خبر: ۱۳۲۵۴۵۷
| |
419 بازدید
المپیاکوس قید خرید طارمی را زد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مهدی طارمی که با باشگاه اینتر به توافق رسیده است تا در صورت مهیا بودن شرایط در این تابستان از جمع نراتزوری جدا شود، در روز‌های اخیر خبر رسید که باشگاه المپیاکوس با اینتر بر سر به خدمت گرفتنش به توافق رسیده و تنها توافق با او باقی مانده است. حالا پایگاه خبری «اسپورت ۲۴» یونان خبر می‌دهد که باشگاه المپیاکوس از پروژه جذب مهدی طارمی کناره‌گیری کرده است و نظرشان را معطوف به گزینه‌های دیگر جهت تقویت خط حمله خود کرده‌اند. طبق این گزارش؛ طارمی نپذیرفته است که در المپیاکوس نقش مهاجم ذخیره را داشته باشد و در کنار این رقم دستمزد درخواستی بالای این بازیکن نیز یکی از دلایل اصلی به توافق نرسیدن طرفین بود.

مهاجم ایرانی اینتر در هفته‌های اخیر مورد توجه باشگاه‌هایی همچون فولام، ناتینگهام فارست، لیدزیونایتد، وستهام، نیس، بشیکتاش، لیل، پی‌اس‌وی آیندهوون، رئال بتیس، ساسولو، پاناتینایکوس و المپیاکوس قرار داشته و پیشنهاد دو باشگاه برزیلی فلامنگو و بوتافوگو را هم رد کرده است. در روز‌های اخیر همچنین خبر رسید که باشگاه لیون هم شرایط طارمی در بازار نقل‌وانتقالات را جویا شده و ممکن است نسبت به جذب او اقدام کند.

مهدی طارمی پس از برتری ۳ بر یک عصر روز گذشته (جمعه) ایران مقابل افغانستان در گروه B تورنمنت کافا ۲۰۲۵، راجع به آینده حرفه‌ای‌اش گفت: من با باشگاه اینتر قرارداد دارم و می‌توانم بمانم، اما بستگی دارد که شرایط چطور پیش برود. ما ارتباط خیلی خوبی با باشگاه داریم و همه چیز دوستانه است. می‌خواهیم بهترین اتفاق برای هر دو طرف رخ بدهد و باید تا پایان این تورنمنت تکلیفم مشخص شود (چه ماندن در اینتر و چه رفتن به تیمی دیگر).

طارمی ۳۳ ساله که هفته قبل پس از نزدیک به ۵۰ روز به تمرینات اینتر بازگشت، اخیراً مورد توجه باشگاه‌هایی همچون فولام، ناتینگهام فارست، لیدزیونایتد، وستهام، نیس، بشیکتاش، لیل، پی‌اس‌وی آیندهوون، رئال بتیس و ساسولو قرار داشته، این در حالی است که پیشنهاد‌های دو باشگاه برزیلی فلامنگو و  بوتافوگو را هم رد کرده است.

مهاجم تیم ملی کشورمان که تابستان گذشته با امضای قراردادی سه ساله و به‌عنوان بازیکن آزاد به اینتر پیوست، در ۴۳ بازی (۱۸۸۷ دقیقه از ۳۸۷۰ دقیقه ممکن) برای این تیم به میدان رفت و آمار سه گل زده و ۹ پاس گل را بر جای گذاشت. دستمزد بالای مهاجم پیشین پورتو (سه میلیون یورو در سال) یکی از اصلی‌ترین موانع انتقال او به تیمی دیگر است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مهدی طارمی المپیاکوس فولام
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مهدی طارمی: دوست دارم در اینتر بمانم
جهانبخش و طارمی به تیم ملی اضافه شدند
نظر جالب طارمی درباره تورنمنت کافا
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بین‌المللی می‌شوی!
اعلام جرم علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی!
سازمان ملل شرط فعال‌سازی اسنپ‌بک را اعلام کرد
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۴ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۴۶ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۳۲ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۹ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005YoL
tabnak.ir/005YoL