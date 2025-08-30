المپیاکوس قید خرید طارمی را زد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مهدی طارمی که با باشگاه اینتر به توافق رسیده است تا در صورت مهیا بودن شرایط در این تابستان از جمع نراتزوری جدا شود، در روزهای اخیر خبر رسید که باشگاه المپیاکوس با اینتر بر سر به خدمت گرفتنش به توافق رسیده و تنها توافق با او باقی مانده است. حالا پایگاه خبری «اسپورت ۲۴» یونان خبر میدهد که باشگاه المپیاکوس از پروژه جذب مهدی طارمی کنارهگیری کرده است و نظرشان را معطوف به گزینههای دیگر جهت تقویت خط حمله خود کردهاند. طبق این گزارش؛ طارمی نپذیرفته است که در المپیاکوس نقش مهاجم ذخیره را داشته باشد و در کنار این رقم دستمزد درخواستی بالای این بازیکن نیز یکی از دلایل اصلی به توافق نرسیدن طرفین بود.
مهاجم ایرانی اینتر در هفتههای اخیر مورد توجه باشگاههایی همچون فولام، ناتینگهام فارست، لیدزیونایتد، وستهام، نیس، بشیکتاش، لیل، پیاسوی آیندهوون، رئال بتیس، ساسولو، پاناتینایکوس و المپیاکوس قرار داشته و پیشنهاد دو باشگاه برزیلی فلامنگو و بوتافوگو را هم رد کرده است. در روزهای اخیر همچنین خبر رسید که باشگاه لیون هم شرایط طارمی در بازار نقلوانتقالات را جویا شده و ممکن است نسبت به جذب او اقدام کند.
مهدی طارمی پس از برتری ۳ بر یک عصر روز گذشته (جمعه) ایران مقابل افغانستان در گروه B تورنمنت کافا ۲۰۲۵، راجع به آینده حرفهایاش گفت: من با باشگاه اینتر قرارداد دارم و میتوانم بمانم، اما بستگی دارد که شرایط چطور پیش برود. ما ارتباط خیلی خوبی با باشگاه داریم و همه چیز دوستانه است. میخواهیم بهترین اتفاق برای هر دو طرف رخ بدهد و باید تا پایان این تورنمنت تکلیفم مشخص شود (چه ماندن در اینتر و چه رفتن به تیمی دیگر).
طارمی ۳۳ ساله که هفته قبل پس از نزدیک به ۵۰ روز به تمرینات اینتر بازگشت، اخیراً مورد توجه باشگاههایی همچون فولام، ناتینگهام فارست، لیدزیونایتد، وستهام، نیس، بشیکتاش، لیل، پیاسوی آیندهوون، رئال بتیس و ساسولو قرار داشته، این در حالی است که پیشنهادهای دو باشگاه برزیلی فلامنگو و بوتافوگو را هم رد کرده است.
مهاجم تیم ملی کشورمان که تابستان گذشته با امضای قراردادی سه ساله و بهعنوان بازیکن آزاد به اینتر پیوست، در ۴۳ بازی (۱۸۸۷ دقیقه از ۳۸۷۰ دقیقه ممکن) برای این تیم به میدان رفت و آمار سه گل زده و ۹ پاس گل را بر جای گذاشت. دستمزد بالای مهاجم پیشین پورتو (سه میلیون یورو در سال) یکی از اصلیترین موانع انتقال او به تیمی دیگر است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید