انهدام تیم تروریستی وابسته به موساد در خراسان رضوی

️روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) استان خراسان رضوی در اطلاعیه‌ای از کشف و انهدام تیم تروریستی وابسته به موساد در خراسان رضوی خبر داد و از جمله اقدامات این تیم را ارتباط و همکاری با گروهک‌های تجزیه‌طلب برشمرده است.
کد خبر: ۱۳۲۵۴۳۸
463 بازدید
۱
انهدام تیم تروریستی وابسته به موساد در خراسان رضوی

روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) استان در اطلاعیه‌ای از کشف و انهدام تیم تروریستی وابسته به موساد در خراسان رضوی خبر داد و از جمله اقدامات این تیم را ارتباط و همکاری با گروهک‌های تجزیه‌طلب برشمرده است.️

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ ️در این اطلاعیه آمده است: «هشت نفر از عوامل مرتبط با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) در این استان شناسایی و دستگیر شدند، این افراد که آموزش‌های تخصصی خود را از طریق فضای مجازی از عوامل این سرویس دریافت می‌کردند، در جریان حوادث اخیر موسوم به دفاع مقدس ۱۲ روزه، اقدام به ارسال مختصات مراکز حیاتی و حساس و همچنین اطلاعات مربوط به شخصیت‌های برجسته نظامی برای افسران اطلاعاتی موساد کرده بودند. ️

بر اساس مستندات موجود، عناصر دستگیرشده درصدد طراحی و اجرای عملیات علیه مسئولان کشوری و لشکری و نیز تخریب مراکز مهم در مشهد مقدس بودند که با اشراف کامل اطلاعاتی پیش از هرگونه اقدام عملیاتی، بازداشت شدند. همچنین از این شبکه، مقادیری مواد اولیه جهت ساخت لانچر، بمب، مواد منفجره و تله‌های انفجاری کشف و ضبط شد.»
 

سپاه امام رضا تیم تروریستی انهدام تیم تروریستی خراسان رضوی تیم ترور خبر فوری رییس موساد زن جاسوس جاسوس اسرائیلی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
0
0
پاسخ
درود و سلام خدا بر سربازان گمنام امام زمان علیه السلام
tabnak.ir/005Yo2
