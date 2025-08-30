واکنش رسمی سپاه قدس به حواشی شمخانی

محمدی سیرت نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره جنگ ۱۲ روزه گفت: اگر در مقابل دشمن یکصدا، متحد و محکم، با مواضعی که آقا اتخاذ کردند و مواضعی که امام داشتند، حرف بزنیم، خب معلوم است که دشمن بهراحتی این کار را انجام نمیدهد. اما اگر خدایناکرده چندصدایی شدیم و حرفهای پراکنده و حرفهایی که بعضاً مطرح میشود، [زده شد]، خودمان زمینه را برای اقدام دشمن فراهم میکنیم که این نباید باشد.
به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ علی محمدی سیرت نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره جنگ ۱۲ روزه گفت: در مورد این جنگ دوازدهروزه، دشمن به هیچکدام از اهداف موردنظر خود نرسید؛ زیرا آنها چند هدف را بهصورت سریع، صریح و روشنبیان کردند و به حمدالله به هیچکدام نرسیدند: ۱. جمهوری اسلامی را از بین ببریم. ۲. قدرت دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی را از بین ببریم. ۳. علم و دانش هستهای ایران را از بین ببریم.
در ادامه گزیده این گفت وگو میآید:
*برخلاف آنچه که دشمن برنامهریزی کرده بود، حتی مخالفین هم گفتند: «آقا ما چند سال زحمت کشیده بودیم، [شعار] زن، زندگی، آزادی؛ همه اینها را شما به باد دادید.» کسانی که ظاهراً چهره مذهبی و انقلابی نداشتند نیز آمدند و از ایران اسلامی و نظام اسلامی حمایت کردند. تمام اقشار، وفاداریشان را به انقلاب، بهنظام، به مملکت، به ولایت و راه امام و شهیدان در عمل ثابت کردند که حقیقتاً یک اقدام بسیار خوب، عالی، ممتاز و دلخوشکننده برای ملت عزیز ایران بود.
* (در پاسخ به اینکه برخی میگویند با توجه به ترور فرماندهان ارشد، نفوذ در نظام در سطوح عالی وجود دارد. مستحضرید که حتی عدهای به آقای شمخانی، مشاور رهبر معظم انقلاب هم اتهام زدند و بهسلامت خارجشدن ایشان از ترور را شکبرانگیز دانستند.) این خطی است که از بیرون داده شده و رسانههای معاند و خط دشمن آن را دنبال میکنند تا ما را به یک موضوع حاشیهای سرگرم کنند که مردم نسبت به مسئولان و مدیران، چه در سطوح عالی، چه میانی و پایین، [بدبین شوند]. اصل این کار، بخشی از عملیات روانی است که دشمن طراحی کرده و ما نباید به آن توجه کنیم. خود این، یک بحث مهم است. اما با این توضیحاتی که شما دادید، مطرحکردنش، هدایت افکار عمومی به مسیری غیرواقعی است تا افکار عمومی از آن دشمن اصلی غافل شود و سرگرم مسائل داخلی خود، سوءظن به یکدیگر و بدبینی به یکدیگر شوند. گرچه دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی وظیفه ذاتی دارند که به این موضوع هم بپردازند و پیگیری کنند، اما این خط کاری که شما کلاً مطرح کردید، یک خط کلی است که دشمن پیش گرفته تا افکار عمومی جامعه را به یک مسیر غیرصحیحی هدایت کند. مردم آگاهاند، توجه دارند و انشاءالله امیدواریم به درایت و آگاهیشان و وظیفهشان عمل کنند.
* یکی از کارهای اساسی دشمن این است که مردم و جامعه ما را به لحاظ روحی - روانی دچار اضطراب و نگرانی کند. ممکن است اینها یکی از ابزارش باشد که خوب، ما این اصل را انکار نمیکنیم. بالاخره تکنولوژی، ابزار و تجهیزات روز وجود داشته و دارد و دشمن هم از آن استفاده میکند. ما هم در حد توان خودمان استفاده میکنیم. اما اینکه سبب شود مردم ما روحیهشان را از دست بدهند، متزلزل شوند و دچار دلهره و نگرانی شوند، این خارج از واقعیت و باز هم در جهت آن است که روح و روان مردم را [تخریب کند]؛ یعنی یک عملیات روانی است تا آن آرامش و امید مردم را به هم بزند. اینکه دشمن این را میگوید، صحت ندارد و درست نیست. ما داشتن ابزار، تجهیزات و امکانات [توسط دشمن] را انکار نمیکنیم، ولی با همه اینها، خدای متعال به ما کمک کرد و در مقابل آنها ایستادیم و ضربات مهلکی بر آنها زدیم.
*الحمدلله ما اولاً آنچه لازم داشتیم را در حد توان خودمان داریم و داشتیم و اقدام کردیم و در این جنگ دوازدهروزه، نشانهها و شواهد بسیار محکمی داشتیم و داریم که استفاده کردیم. ولی فراتر از همه آنها، عرض کردم، همین نصرت الهی، وعدههای الهی و آیات قرآن است که کلام خداست؛ کلام صادقی که هیچ شک و شبههای در آن نیست.
*انسان تعجب میکند که مثلاً این روزها بعضی اشخاص صحبتهایی میکنند و بعضی از احزاب بیانیههایی میدهند که مغایر با سیره امام خمینی (رحمتالله علیه) و همچنین تدبیر مقام عظمای رهبری است.
* اگر در مقابل دشمن یکصدا، متحد و محکم، با مواضعی که آقا اتخاذ کردند و مواضعی که امام داشتند، حرف بزنیم، خب معلوم است که دشمن بهراحتی این کار را انجام نمیدهد. اما اگر خدایناکرده چندصدایی شدیم و حرفهای پراکنده و حرفهایی که بعضاً مطرح میشود، [زده شد]، خودمان زمینه را برای اقدام دشمن فراهم میکنیم که این نباید باشد.
* ما در مقابل دشمن باید آمادگی داشته باشیم که الحمدلله داریم. در مقابل دشمن نباید نقطهضعف نشان بدهیم، در مقابل دشمن نباید کوتاه بیاییم. در این مدت هم مواضع مقام معظم رهبری، مواضعی جامع، کامل و حکیمانه بوده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید