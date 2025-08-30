En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش رسمی سپاه قدس به حواشی شمخانی

"یکی از کارهای اساسی دشمن این است که مردم و جامعه ما را به لحاظ روحی - روانی دچار اضطراب و نگرانی کند. ممکن است این‌ها یکی از ابزارش باشد که خوب، ما این اصل را انکار نمی‌کنیم."
کد خبر: ۱۳۲۵۴۳۲
| |
2759 بازدید

محمدی سیرت نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره جنگ ۱۲ روزه گفت: اگر در مقابل دشمن یک‌صدا، متحد و محکم، با مواضعی که آقا اتخاذ کردند و مواضعی که امام داشتند، حرف بزنیم، خب معلوم است که دشمن به‌راحتی این کار را انجام نمی‌دهد. اما اگر خدای‌ناکرده چندصدایی شدیم و حرف‌های پراکنده و حرف‌هایی که بعضاً مطرح می‌شود، [زده شد]، خودمان زمینه را برای اقدام دشمن فراهم می‌کنیم که این نباید باشد.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ علی محمدی سیرت نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره جنگ ۱۲ روزه گفت: در مورد این جنگ دوازده‌روزه، دشمن به هیچ‌کدام از اهداف موردنظر خود نرسید؛ زیرا آنها چند هدف را به‌صورت سریع، صریح و روشن‌بیان کردند و به حمدالله به هیچ‌کدام نرسیدند: ۱. جمهوری اسلامی را از بین ببریم. ۲. قدرت دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی را از بین ببریم. ۳. علم و دانش هسته‌ای ایران را از بین ببریم.  

در ادامه گزیده این گفت وگو می‌آید:

*برخلاف آنچه که دشمن برنامه‌ریزی کرده بود، حتی مخالفین هم گفتند: «آقا ما چند سال زحمت کشیده بودیم، [شعار] زن، زندگی، آزادی؛ همه این‌ها را شما به باد دادید.» کسانی که ظاهراً چهره مذهبی و انقلابی نداشتند نیز آمدند و از ایران اسلامی و نظام اسلامی حمایت کردند. تمام اقشار، وفاداری‌شان را به انقلاب، به‌نظام، به مملکت، به ولایت و راه امام و شهیدان در عمل ثابت کردند که حقیقتاً یک اقدام بسیار خوب، عالی، ممتاز و دل‌خوش‌کننده برای ملت عزیز ایران بود. 

* (در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند با توجه‌ به ترور فرماندهان ارشد، نفوذ در نظام در سطوح عالی وجود دارد. مستحضرید که حتی عده‌ای به آقای شمخانی، مشاور رهبر معظم انقلاب هم اتهام زدند و به‌سلامت خارج‌شدن ایشان از ترور را شک‌برانگیز دانستند.) این خطی است که از بیرون داده شده و رسانه‌های معاند و خط دشمن آن را دنبال می‌کنند تا ما را به یک موضوع حاشیه‌ای سرگرم کنند که مردم نسبت به مسئولان و مدیران، چه در سطوح عالی، چه میانی و پایین، [بدبین شوند]. اصل این کار، بخشی از عملیات روانی است که دشمن طراحی کرده و ما نباید به آن توجه کنیم. خود این، یک بحث مهم است. اما با این توضیحاتی که شما دادید، مطرح‌کردنش، هدایت افکار عمومی به مسیری غیرواقعی است تا افکار عمومی از آن دشمن اصلی غافل شود و سرگرم مسائل داخلی خود، سوءظن به یکدیگر و بدبینی به یکدیگر شوند. گرچه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی وظیفه ذاتی دارند که به این موضوع هم بپردازند و پیگیری کنند، اما این خط کاری که شما کلاً مطرح کردید، یک خط کلی است که دشمن پیش گرفته تا افکار عمومی جامعه را به یک مسیر غیرصحیحی هدایت کند. مردم آگاه‌اند، توجه دارند و ان‌شاءالله امیدواریم به درایت و آگاهی‌شان و وظیفه‌شان عمل کنند. 

* یکی از کارهای اساسی دشمن این است که مردم و جامعه ما را به لحاظ روحی - روانی دچار اضطراب و نگرانی کند. ممکن است این‌ها یکی از ابزارش باشد که خوب، ما این اصل را انکار نمی‌کنیم. بالاخره تکنولوژی، ابزار و تجهیزات روز وجود داشته و دارد و دشمن هم از آن استفاده می‌کند. ما هم در حد توان خودمان استفاده می‌کنیم. اما اینکه سبب شود مردم ما روحیه‌شان را از دست بدهند، متزلزل شوند و دچار دلهره و نگرانی شوند، این خارج از واقعیت و باز هم در جهت آن است که روح و روان مردم را [تخریب کند]؛ یعنی یک عملیات روانی است تا آن آرامش و امید مردم را به هم بزند. اینکه دشمن این را می‌گوید، صحت ندارد و درست نیست. ما داشتن ابزار، تجهیزات و امکانات [توسط دشمن] را انکار نمی‌کنیم، ولی با همه این‌ها، خدای متعال به ما کمک کرد و در مقابل آن‌ها ایستادیم و ضربات مهلکی بر آن‌ها زدیم.

*الحمدلله ما اولاً آنچه لازم داشتیم را در حد توان خودمان داریم و داشتیم و اقدام کردیم و در این جنگ دوازده‌روزه، نشانه‌ها و شواهد بسیار محکمی داشتیم و داریم که استفاده کردیم. ولی فراتر از همه آن‌ها، عرض کردم، همین نصرت الهی، وعده‌های الهی و آیات قرآن است که کلام خداست؛ کلام صادقی که هیچ شک و شبهه‌ای در آن نیست. 

*انسان تعجب می‌کند که مثلاً این روزها بعضی اشخاص صحبت‌هایی می‌کنند و بعضی از احزاب بیانیه‌هایی می‌دهند که مغایر با سیره امام خمینی (رحمت‌الله علیه) و همچنین تدبیر مقام عظمای رهبری است. 

* اگر در مقابل دشمن یک‌صدا، متحد و محکم، با مواضعی که آقا اتخاذ کردند و مواضعی که امام داشتند، حرف بزنیم، خب معلوم است که دشمن به‌راحتی این کار را انجام نمی‌دهد. اما اگر خدای‌ناکرده چندصدایی شدیم و حرف‌های پراکنده و حرف‌هایی که بعضاً مطرح می‌شود، [زده شد]، خودمان زمینه را برای اقدام دشمن فراهم می‌کنیم که این نباید باشد.

* ما در مقابل دشمن باید آمادگی داشته باشیم که الحمدلله داریم. در مقابل دشمن نباید نقطه‌ضعف نشان بدهیم، در مقابل دشمن نباید کوتاه بیاییم. در این مدت هم مواضع مقام معظم رهبری، مواضعی جامع، کامل و حکیمانه بوده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
شمخانی محمدی سیرت نیروی قدس سپاه پاسداران نیروی قدس سپاه جنگ 12 روزه نماینده ولی فقیه
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش شمخانی به نتایج انتخابات آمریکا
واکنش سردار قاآنی به آتش‌سوزی ناو آمریکایی
شمخانی: امنیت کشور فراسوی مرزها ایجاد شده
سردار قاآنی کجاست؟
متن کامل وصیت نامه سردار سلیمانی منتشر شد
جزئیات دیدار شمخانی در دیدار با رمضان عبدالله
انتشار عکس کمتر دیده‌شده از شمخانی
بهترین سوغات راهیان نور از نگاه شمخانی
ایران با‌وجود تحریم‌ها،‌ به‌سایر کشور‌ها یاری می‌رساند
دیدار بشار اسد با رهبر انقلاب جشن پیروزی بود
شمخانی: نماینده ویژه پوتین پیشنهاداتی داشت
وجود‌رهبر‌انقلاب‌اصلی‌ترین‌عامل‌پیروزی‌‌در‌منطقه‌است
تمدید ایسا نقض صریح برجام است
عیادت رییس‌ دفتر رهبر انقلاب از شمخانی
شمخانی: ایران به دنبال بازدارندگی متعارف است
واکنش نماینده ولی فقیه به اقدامات خودسرانه
شمخانی سرزده به خوزستان رفت
دیدار شمخانی با ابراهیم جعفری و احمد چلبی
شمخانی: راه‌حل جامع در گرو اثبات حسن‌نیت
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بین‌المللی می‌شوی!
اعلام جرم علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی!
سازمان ملل شرط فعال‌سازی اسنپ‌بک را اعلام کرد
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۴ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۴۶ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۳۲ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۹ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005Ynw
tabnak.ir/005Ynw