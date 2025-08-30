تورم اجاره مسکن به کف رسید

تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در مناطق شهری کشور بر اساس تازه‌ترین روایت مرکز آمار ایران، در حالی به ۳۴.۶ درصد رسیده که این میزان دست‌کم از مهرماه سال ۱۴۰۰ بی‌سابقه بوده و کمترین میزان رشد اجاره‌بها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن محسوب می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، از آنجا که عموم قراردادهای اجاره مسکن به مدت یک سال تنظیم می‌شود و افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی به صورت سالانه در قراردادها اعمال می‌شود، مهم‌ترین شاخص برای سنجش وضعیت تورمی در بازار اجاره تورم نقطه به نقطه اجاره یا میزان افزایش اجاره‌بها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن است.

کاهش ۸ واحد درصدی تورم اجاره نسبت به سال قبل

تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن که نشان دهنده میزان کاهش اجاره‌بها در مردادماه امسال نسبت به مرداد سال قبل است در حالی در ماه گذشته به ۳۴.۶ درصد کاهش یافته که این میزان در مقایسه با تورم نقطه به نقطه اجاره در مرداد ماه سال قبل نیز به طور محسوس کاهش یافته است.

تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در مرداد ماه سال قبل معادل ۴۳ درصد یعنی ۸.۴ واحد درصد بیش از تورم این شاخص در مردادماه امسال بود.

فاصله محسوس تورم اجاره با تورم عمومی

همچنین تورم نقطه به نقطه اجاره‌بهای مسکن در مرداد ماه امسال نسبت به تورم نقطه به نقطه شاخص کلی قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور یا همان تورم عمومی مردادماه نیز به میزان محسوس کمتر است.

تورم عمومی نقطه به نقطه، در مرداد ماه امسال ۴۲.۴ درصد گزارش شده است، در حالی که تورم نقطه به نقطه در بازار اجاره ( ۳۴.۶ درصد)، ۷.۸ واحد درصد، کمتر است.

کاهش سرعت رشد اجاره‌بها نسبت به سال قبل

به طور کلی نیز تورم تمام شاخص‌های مربوط به بازار اجاره (اعم از تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه)، که در گزارش مرکز آمار ایران با عنوان گزارش شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در مردادماه ۱۴۰۴ آمده است، کمتر از همین شاخص‌ها در بازار اجاره سال قبل است.

تورم ماهانه اجاره مسکن در مناطق شهری کشور، مرداد ماه امسال معادل ۲.۴ درصد به ثبت رسید که اگرچه به دلیل افزایش تعداد تقاضا در بازار اجاره در مردادماه و اوج جابه‌جایی‌ها در میانه تابستان، به عنوان یک روال معمول، نسبت به تورم ماهانه ماه‌های سپری شده از سال ۱۴۰۴ به صورت جزیی (کمتر از ۵/۰ درصد) رشد داشته است اما این میزان نسبت به تورم ماهانه اجاره در مرداد ماه سال قبل، که معادل ۳.۲ درصد گزارش شده بود، کمتر و نشان دهنده کاهش تب اجاره‌بها در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد سال قبل است.

همچنین تورم ماهانه اجاره مسکن در مرداد امسال نسبت به تورم عمومی ماهانه در این ماه نیز کمتر است. تورم عمومی ماهانه مرداد امسال، براساس گزارش مرکز آمار ایران ۲.۵ درصد بوده است.

ادامه روند کاهش تورم سالانه اجاره

تورم سالانه اجاره مسکن نیز در مردادماه امسال به روند کاهشی خود ادامه داد و به ۳۷.۷ درصد رسید.

این میزان در مردادماه سال گذشته ۴۱.۴ درصد بود. تورم سالانه اجاره مسکن در شهرهای کشور در مردادماه امسال کمترین میزان طی ۲۳ ماه اخیر(حدود دو سال گذشته) بوده است.

