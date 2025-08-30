بازار خودرو مجدداً ملتهب شد

مرور معاملات هفته اول شهریور ۱۴۰۴ نشان میدهد که مسائل اقتصادی و شرایط روز بازار همه دستبهدست هم دادهاند تا افزایش قیمتها دوباره به تیتر اول بازار خودرو تبدیل شود. به گفته کارشناسان، باتوجه به روند موجود، احتمال تداوم افزایش قیمتها در هفتههای پیشرو دور از انتظار نیست.
به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ طبق بررسی قیمتها در پلتفرمهای آنلاین قیمت خودرو هم خودروهای وارداتی و مونتاژی و هم محصولات داخلی، در این هفته با افزایش قیمت روبهرو بودند. افزایش قیمتها در حالی رخ میدهد که برخی از خریداران، همچنان در انتظار ثبات یا اصلاح قیمتی هستند. در مقابل، گروهی از سرمایهگذاران به دلیل نگرانی از تداوم تورم، به سمت بازار خودرو بازگشتهاند. همین تقابل میان انتظارات، موجب شده تا تحلیل چشمانداز بازار خودرو دشوارتر از همیشه باشد.
