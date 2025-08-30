شوک حماس: ۴ اسرائیلی اسیر شدند

به گزارش خبرآنلاین،کانالهای تلگرامی وابسته به حماس با انتشار این تصویر از سوی این جنبش مدعی شده اند که 4 نظامی اسرائیلی اسیر حماس شده اند. این تصویر هشدارهای روز گذشته ابوعبیده سخنگوی این جنبش علیه اسرائیل را یادآور شده است؛به فراموش کاران یادآوری میکنیم: مرگ یا اسارت!
به گزارش تابناک به نقل از مهر، حماس در حالی این تصویر را منتشر کرده است که رسانههای صهیونیستی از وقوع حادثه امنیتی بسیار سخت در نوار غزه خبر دادند. بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی این رسانهها بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی در حال تخلیه نظامیان خود تحت آتش سنگین هستند.
برخی رسانههای اسرائیلی از کشته شدن دستکم یک نظامی صهیونیست و زخمی شدن تعدادی دیگر در این حادثه امنیتی خبر دادند.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که وضعیت در غزه دشوار است و ارتش خواستار هلیکوپترهای بیشتر برای انتقال مجروحان شده است.
این رسانهها همچنین از درگیریهای شدید بین نظامیان صهیونیست و نیروهای مقاومت در محل حادثه در نوار غزه خبر دادند.
خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که جتهای جنگنده اسرائیلی در ارتفاع پایین در شرق شهر غزه پرواز میکنند.
رسانههای عبری از زخمی شدن ۹ نظامی صهیونیست در درگیریهای شدید با نیروهای مقاومت در نوار غزه خبر دادند.
گفته میشود که این آمار اولیه است و احتمال افزایش شمار زخمیها و کشته شدگان وجود دارد.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که نظامیان صهیونیست در محله زیتون در کمین مقاومت گرفتار شدند و این امر منجر به درگیریهای شدید بین دو طرف شد.
منابع اسرائیلی اعلام کردند که نیروهای مقاومت با استفاده از دوربینهای دید در شب، تحرکات نظامیان صهیونیست را زیر نظر داشتند.
ارتش صهیونیستی در جستجوی چهار نظامی خود
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی رسانههای عبری، ارتش رژیم صهیونیستی در محله زیتون در جستجوی چهار نظامی خود است که همچنان مفقود هستند و گزارشهایی مبنی بر اسارت آنها توسط گردانهای قسام وجود دارد.
رسانههای اسرائیلی اعلام کردند که این درگیری در محله الزیتون، از شدیدترین درگیریها از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به شمار میرود.
وعده «ابوعبیده» محقق شد
«ابوعبیده» سخنگوی گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس روز جمعه در پیامی تأکید کرد: نقشههای جنایتکارانه دشمن برای اشغال غزه، به وبالی برای سران سیاسی و نظامی آن تبدیل خواهد شد.
در ادامه پیام ابوعبیده آمده است: هزینه نقشههای دشمن برای اشغال غزه را نظامیان اشغالگر با خون خود پرداخت خواهند کرد و به خواست خدا، شانس اسیر کردن نظامیان جدید را افزایش خواهد داد.
وی تصریح کرد: مجاهدان ما در اوج آمادهباش هستند و روحیه بالایی دارند و نمونههای بینظیری از قهرمانی و شجاعت را ارائه و به خواست خدا درسهای سختی به متجاوزان خواهند داد.
سخنگوی گردانهای قسام هشدار داد: جنایتکار جنگی نتانیاهو و وزرای نازی او مصرانه تصمیم گرفتهاند تعداد اسرای زنده دشمن را به نصف کاهش دهند و بیشتر اجساد اسرای کشته شده خود را برای همیشه ناپدید کنند.
ابوعبیده خاطرنشان کرد: ما تا جایی که میتوانیم اسرای دشمن را حفظ خواهیم کرد و آنها در همان شرایط در کنار مجاهدان ما در مناطق نبرد و درگیری خواهند بود. ما نام، عکس و مدرک مرگ هر اسیر که در تجاوز ارتش اشغالگر کشته شود را اعلام خواهیم کرد.
