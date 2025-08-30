شهرداری غزه: اعدام جمعی نزدیک است

شهرداری غزه جمعه اعلام کرد که این شهر در حال گذراندن یک فاجعه انسانی است و این شهرداری قادر به ارائه حداقل خدمات به شهروندان غزه نیست.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ شهرداری هشدار داد که کمبود شدید کمکها و آغاز عملیات نظامی احتمالی اسرائیل، وضعیت را وخیمتر خواهد کرد و این عملیات، حکم اعدام جمعی ساکنان شهر را صادر خواهد کرد.
شهرداری غزه همچنین اعلام کرد که سیستم پزشکی و شهری در غزه به دلیل جنگ رژیم صهیونیستی علیه این منطقه به طور کامل فروپاشیده است و عملیات تخریب خانهها و زیرساختها به صورت شبانهروزی ادامه دارد.
در همین ارتباط، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در بیانیهای اعلام کرد که با شهادت ۵۹ شهروند فلسطینی دیگر، شمار شهدای نوار غزه به ۶۳ هزار و ۲۵ نفر رسیده است.
