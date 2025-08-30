مردم را به چشم حقارت نگاه نکن و چون کاری را شروع می کنی با سعی و تلاشی درخور باشد. در هر مرحله از زندگی عقل و تفکر، گره گشای امور است، پس در کارها عاقلانه بیندیش و با حوصله تصمیم بگیر.

می‌فکن بر صف رندان نظری بهتر از این

بر در میکده می کن گذری بهتر از این

در حق من لبت این لطف که می‌فرماید

سخت خوب است ولیکن قدری بهتر از این

آن که فکرش گره از کار جهان بگشاید

گو در این کار بفرما نظری بهتر از این

ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق

برو ای خواجه عاقل هنری بهتر از این

دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم

مادر دهر ندارد پسری بهتر از این

من چو گویم که قدح نوش و لب ساقی بوس

بشنو از من که نگوید دگری بهتر از این

کلک حافظ شکرین میوه نباتیست به چین

که در این باغ نبینی ثمری بهتر از این

تعبیر فال حافظ ۸ شهریور ۱۴۰۴

مردم را به چشم حقارت نگاه نکن و چون کاری را شروع می کنی با سعی و تلاشی درخور باشد. در هر مرحله از زندگی عقل و تفکر، گره گشای امور است، پس در کارها عاقلانه بیندیش و با حوصله تصمیم بگیر. فکر و نیتی که در سر داری برای تو بهترین انتخاب است. زیاده خواهی و طمع ورزی مکن و به امید خدا وارد عمل شو تا کامیاب و سرافراز شوی.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- حضرت حافظ در بیت آخر می فرماید:

خامه و قلم حافظ، نهال و درختی است که میوه و ثمره شیرین و خوشگواری دارد. این میوه را بچین که در بوستان ادب بهتر از آن نخواهی یافت.

درس عرفان را بخوان زیرا دنیا جز حسرت خوردن، زیاده طلبی، به جان هم افتادن و نزاع بر سر هیچ و پوچ، غرور و خود خواهی نیست.

۲- در فکر و اندیشه ای هستید که چگونه بر زندگی مسلط شوید. باید بدانی که زندگی فراز و نشیب فراوان دارد و به شما که اندیشه ای توانا و خلاقیت بی مانند دارید، نوید یک زندگی آسوده و توام با عرفان و ایمان داده خواهد شد.

۳- از همین امروز به جای درخواست کمک و مساعدت، کمر همت بربندید و آستین ها را بالا بزندید و اقدام نمایید. با توکل بر خداوند، اراده، سرعت عمل و دقت سعی کنید از رقیبان پیشی بگیرید که موفقیت و پیروزی در راه است.

۴- این نیت با اندکی تامل، اندیشه و یاری از افراد با تجربه و عالم قابل اجراست و جای هیچ گونه نگرانی نیست. بنابراین به یکی از مشاهد متبرکه بروید و نذر خود را ادا کنید.

۵- آنانکه بیداری شبانه آگاهانه دارند، صبح خروشی از چشم هایشان طلوع می کند و زندگی را شادتر و پرفروغ تر می بینید.

۶- از مسافرتان به زودی خبری در حد رضایت دریافت می کنید. پس نگرانش نباشید. به زودی برای وی گشایشی حاصل می شود. مسافرت خوبی و ملاقات های مهمی در پیش دارید. خرید و فروش ضرری ندارد.

۷- حتماً خود را سرگرم سازید مثلاً کلاس های زبان خارجه یا کلاس های حافظ شناسی و حافظ خوانی برایتان بسیار نافع می باشد. زیرا موحب می گردد تا از وسواس، پریشانی و دغدغه خاطرتان بکاهد. همچنین اعتماد به نفس، اتکای به خود، تحمل و شکیبایی برایتان به ارمغان می آورد.