مراحل طراحی و ساخت سریع ترین شناور رزمی جهان

حیدر 110 با سرعت 110 نات در مرحله‌ اول موشک‌هایی با برد حدود 40 تا 50 کیلومتر دارد که البته برد موشک‌ها در حال تغییر است. مراحل آزمایش حوضچه کشش (Towing Tank Test) که یکی از روش‌های کلیدی در بررسی عملکرد هیدرودینامیکی شناورها، به‌ویژه قایق‌های تندرو است را نشان می‌دهد. این آزمایش در حوضچه‌های بلند و باریک پر از آب انجام می‌شود که مجهز به سیستم‌های حرکتی (مانند واگن کشنده) و ابزارهای اندازه‌گیری دقیق هستند. مدل مقیاس‌شده قایق در این حوضچه حرکت داده می‌شود تا رفتار آن در شرایط مختلف شبیه‌سازی‌شده بررسی شود. قایق‌های تندرو به دلیل سرعت بالا با مقاومت (اصطکاکی و موجی) زیادی از طرف آب مواجه می‌شوند. این آزمایش کمک می‌کند تا طراحی بدنه (Hull Form) بهینه شده و مقاومت کلی کاهش پیدا کند. برای مثال با تغییر زاویه بدنه یا شکل مقطع که در نتیجه‌ی آن مصرف سوخت کمتر و سرعت بیشتر می‌شود. مراحل طراحی و تست این شناور رزمی را می‌بینید. قایق‌های تندرو در سرعت‌های بالا ممکن است دچار ناپایداری‌هایی مانند پرش (Porpoising) بشوند. آزمایش حوضچه کشش با شبیه‌سازی سرعت‌های مختلف، این رفتارها را شناسایی و به طراحان کمک می‌کند تا هندسه بدنه یا سیستم‌های کنترلی را اصلاح کنند.