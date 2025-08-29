En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گروسی بار دیگر خواستار دسترسی به سایت‌های هسته‌ای ایران شد

دیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز جمعه بار دیگر با بیان اینکه بازرسی‌های این نهاد بین‌المللی «گزینشی» نیست خواستار دسترسی به تمامی سایت‌های هسته‌ای ایران شد. 
کد خبر: ۱۳۲۵۳۷۳
| |
344 بازدید
گروسی بار دیگر خواستار دسترسی به سایت‌های هسته‌ای ایران شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز جمعه بار دیگر با بیان اینکه بازرسی‌های این نهاد بین‌المللی «گزینشی» نیست خواستار دسترسی به تمامی سایت‌های هسته‌ای ایران شد. 
 گروسی با اشاره به تصمیم سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک که می‌تواند منجر به بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل شود، گفت: «این یک تصمیم سیاسی است و باید به همان شکل دیده شود. موضع این سه کشور روشن بود و آن‌ها تصمیم خود را عملی کردند.»
 او افزود که این اقدام یک فرآیند ۳۰ روزه را آغاز کرده و ابراز امیدواری کرد که در این مدت بتوان به پیشرفت‌هایی دست یافت.
 گروسی تأکید کرد که برای آژانس، اولویت اصلی ازسرگیری بازرسی‌هاست و این موضوع به شرایطی که تروئیکای اروپایی برای تمدید مهلت به ایران پیشنهاد کرده بود، مرتبط است.
 وی درباره امکان بازگشت برخی بازرسان آژانس به ایران پس از تعلیق همکاری تهران به دلیل حملات اسرائیل، گفت: «وضعیت پس از ۱۲ روز حملات تغییر کرده، اما چارچوب‌های قانونی همچنان پابرجاست.»
 گروسی اضافه کرد: «ایران به‌عنوان عضو رژیم منع اشاعه، ملزم به پایبندی به توافق‌نامه پادمان است که همان بازرسی‌هاست.»
 گروسی افزود که ایران ابتدا خواستار تغییر این چارچوب‌ها بود، اما آژانس تأکید کرده که این چارچوب‌ها تغییر نمی‌کنند.
 او با بیان این ادعا که دسترسی به همه سایت‌های قابل بازرسی در ایران ضروری است افزود: «ایران نمی‌تواند بگوید به برخی سایت‌ها مثل نطنز یا اصفهان دسترسی ندارید، چون این سایت‌ها هدف حمله قرار گرفته‌اند».
گروسی در ادامه گفت: «هیچ فعالیتی، حتی فعالیت نظامی نباید مانع بازرسی‌ها شود»

اشتراک گذاری
برچسب ها
گروسی مذاکرات ایران  آژانس بین‌المللی
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۲ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۴۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۳۹ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۹۸ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۳ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۵ نظر)
tabnak.ir/005Ymz
tabnak.ir/005Ymz