به گزارش تابناک به نقل از تسنیم مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی امروز جمعه بار دیگر با بیان اینکه بازرسیهای این نهاد بینالمللی «گزینشی» نیست خواستار دسترسی به تمامی سایتهای هستهای ایران شد.
گروسی با اشاره به تصمیم سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم اسنپبک که میتواند منجر به بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل شود، گفت: «این یک تصمیم سیاسی است و باید به همان شکل دیده شود. موضع این سه کشور روشن بود و آنها تصمیم خود را عملی کردند.»
او افزود که این اقدام یک فرآیند ۳۰ روزه را آغاز کرده و ابراز امیدواری کرد که در این مدت بتوان به پیشرفتهایی دست یافت.
گروسی تأکید کرد که برای آژانس، اولویت اصلی ازسرگیری بازرسیهاست و این موضوع به شرایطی که تروئیکای اروپایی برای تمدید مهلت به ایران پیشنهاد کرده بود، مرتبط است.
وی درباره امکان بازگشت برخی بازرسان آژانس به ایران پس از تعلیق همکاری تهران به دلیل حملات اسرائیل، گفت: «وضعیت پس از ۱۲ روز حملات تغییر کرده، اما چارچوبهای قانونی همچنان پابرجاست.»
گروسی اضافه کرد: «ایران بهعنوان عضو رژیم منع اشاعه، ملزم به پایبندی به توافقنامه پادمان است که همان بازرسیهاست.»
گروسی افزود که ایران ابتدا خواستار تغییر این چارچوبها بود، اما آژانس تأکید کرده که این چارچوبها تغییر نمیکنند.
او با بیان این ادعا که دسترسی به همه سایتهای قابل بازرسی در ایران ضروری است افزود: «ایران نمیتواند بگوید به برخی سایتها مثل نطنز یا اصفهان دسترسی ندارید، چون این سایتها هدف حمله قرار گرفتهاند».
گروسی در ادامه گفت: «هیچ فعالیتی، حتی فعالیت نظامی نباید مانع بازرسیها شود»
