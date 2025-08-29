نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است

به گزارش تابناک سفیر انگلیس در سازمان ملل به نمایندگی از سه کشور اروپایی عضو برجام با توجیه اقدام ضدایرانی خود و ادعای اینکه دوره ۳۰ روزه برای فعال شدن اسنپ بک به معنای پایان دیپلماسی نیست، مدعی شد: پیشنهادات ما همچنان روی میز است و به دیپلماسی همچنان متعهد هستیم و ایران را تشویق می کنیم بر اساس پیشنهاد ما به راه حلی برسد.

سفیر انگلیس بدون اشاره به عهدشکنی اروپا و حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران گفت: ایران دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را متوقف کرده است در حالی که این امر در برجام توافق شده بود. این کشور همچنین اخیراً دسترسی به مواد هسته‌ای و سایت‌های اتمی خود را به شکل قابل توجهی محدود کرده است در حالی که تعهد دارد بر اساس ان پی تی این دسترسی را فراهم کند.

این دیپلمات انگلیسی ادعا کرد: با وجود این اقدامات سه کشور اروپایی تمام تلاش خود را انجام دادند تا این مسائل را به صورت دیپلماتیک حل کنند. ما به ایران پیشنهاد دادیم اگر نگرانی‌های جدی ما را برطرف کند، مهلت مکانیسم ماشه را تمدید کنیم.