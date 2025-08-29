به گزارش تابناک، وزیر خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت: اروپا نباید خود را با توهم استفاده از سازوکار اسنپبک بهعنوان اهرمی برای ایفای نقش در حداقل یک حوزه فریب دهد.
ایران بهصراحت اعلام کرده که دنبال کردن این مسیر، سه کشور اروپایی را در رابطه با ایران به نیرویی کاملاً بیاثر و تاریخگذشته تبدیل خواهد کرد.
اقدامات سه کشور اروپایی عملاً به نفع متجاوز و به ضرر قربانی است.
این ایالات متحده بود، نه ایران، که در سال ۲۰۱۸ بهصورت یکجانبه از برجام خارج شد و تحریمها را بازگرداند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید