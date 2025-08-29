En
خشم امام جمعه تهران از شعاردهندگان در نماز جمعه!

امام جمعه موقت تهران در واکنش به شعار دهندگان با تاکید بر اینکه این شعارها هیچ ربطی واقعاً به نماز جمعه ندارد، گفت: من تعجب می‌کنم از این دوستان؛ [این اقدام] هم بی‌نظمی است و هم شعارهایی که می‌دهند واقعاً ربطی به منطق و مرام نماز جمعه و امام مسلمین ندارد.
اعتراض امام جمعه تهران به شعاردهندگان در نماز جمعه!

در جریان خطبه‌های نمازجمعه این هفته تهران و پیش از آغاز خطبه سیاسی عده‌ای در شبستان مصلا اقدام به سر دادن شعارهایی کردند که با واکنش و تذکر جدی حاج علی اکبری مواجه شدند. 

به گزارش تابناک، نماز جمعه این هفته تهران، هفتم شهریور ماه به امامت حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد.

در جریان خطبه‌های این نماز و پیش از آغاز خطبه سیاسی عده‌ای در شبستان مصلا اقدام به سر دادن شعارهایی کردند که با واکنش و تذکر جدی حاج علی اکبری مواجه شدند.

امام جمعه موقت تهران در واکنش به شعار دهندگان با تاکید بر اینکه این شعارها هیچ ربطی واقعاً به نماز جمعه ندارد، گفت: من تعجب می‌کنم از این دوستان؛ [این اقدام] هم بی‌نظمی است و هم شعارهایی که می‌دهند واقعاً ربطی به منطق و مرام نماز جمعه و امام مسلمین ندارد.

 

آنچه که امروز در نماز جمعه تهران رخ داد در شرایطی است که آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی طی روزهای گذشته و در جریان سخنرانی به مناسبت سالروز شهادت امام رضا (ع) صیانت از اتحاد ملی را وظیفه‌ای همگانی دانستند و گفتند: اتحاد مقدس، اجتماع عظیم و سپر پولادینِ دلها و اراده‌های مردم نباید مخدوش شود و حفظ آن وظیفه اهل بیان و قلم و تحقیق، کسانی که توئیت می‌زنند و همه مردم و مسئولان کشور بخصوص مسئولان قوای سه‌گانه است که بحمدلله آنها نیز امروز در کمال اتحاد و همدلی با یکدیگر کار می‌کنند.

ایشان حمایت از خدمتگزاران کشور را ضروری خواندند و افزودند: مردم از خدمتگزاران از جمله رئیس‌جمهور که پر کار، پر تلاش و پیگیر است حمایت کنند؛ چرا که از چنین عناصری باید قدرشناسی کرد.

آیت‌الله خامنه‌ای حفظ اتحاد بین «آحاد مردم با یکدیگر»، «مردم و دولت»، «آحاد مسئولان نظام با یکدیگر» و «مردم و نیروهای مسلح» را ضرورتی قطعی برشمردند و افزودند: علائم و قرائن حاکی از آن است که امروز بیشترین تلاش دشمن بر خدشه‌دار کردن این همصدایی و همدلی و همکاری است.

ایشان با تأکید بر اینکه وجود نظرهای گوناگون در مسائل مختلف هیچ اشکالی ندارد، گفتند: اهل فکر توجه کنند که ارائه فکری نو که مکمّل موجودیِ ملت باشد با تخریب و اهانت کردن متفاوت است و نباید مبانی جمهوری اسلامی را که باعث رشد ملت و ارتقاء کشور و قدرت ملی است تخریب کرد. این کار خواست دشمن است اگرچه تکمیل مبانی اشکالی ندارد.

امام جمعه موقت تهران و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با تاکید بر اینکه حفظ اتحاد مقدس وظیفه آحاد جامعه است، گفت: تعبیر اتحاد مقدس یعنی یک همگرایی عمیق و آگاهانه که ملت عزیز ما بر محور آرمان‌ها و منافع ملی و برای تحقق کامل ایران قوی به لطف خدای متعال در اختیار دارد.

