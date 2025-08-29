خشم امام جمعه تهران از شعاردهندگان در نماز جمعه!

در جریان خطبه‌های این نماز و پیش از آغاز خطبه سیاسی عده‌ای در شبستان مصلا اقدام به سر دادن شعارهایی کردند که با واکنش و تذکر جدی حاج علی اکبری مواجه شدند.

امام جمعه موقت تهران در واکنش به شعار دهندگان با تاکید بر اینکه این شعارها هیچ ربطی واقعاً به نماز جمعه ندارد، گفت: من تعجب می‌کنم از این دوستان؛ [این اقدام] هم بی‌نظمی است و هم شعارهایی که می‌دهند واقعاً ربطی به منطق و مرام نماز جمعه و امام مسلمین ندارد.

آنچه که امروز در نماز جمعه تهران رخ داد در شرایطی است که آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی طی روزهای گذشته و در جریان سخنرانی به مناسبت سالروز شهادت امام رضا (ع) صیانت از اتحاد ملی را وظیفه‌ای همگانی دانستند و گفتند: اتحاد مقدس، اجتماع عظیم و سپر پولادینِ دلها و اراده‌های مردم نباید مخدوش شود و حفظ آن وظیفه اهل بیان و قلم و تحقیق، کسانی که توئیت می‌زنند و همه مردم و مسئولان کشور بخصوص مسئولان قوای سه‌گانه است که بحمدلله آنها نیز امروز در کمال اتحاد و همدلی با یکدیگر کار می‌کنند.

ایشان حمایت از خدمتگزاران کشور را ضروری خواندند و افزودند: مردم از خدمتگزاران از جمله رئیس‌جمهور که پر کار، پر تلاش و پیگیر است حمایت کنند؛ چرا که از چنین عناصری باید قدرشناسی کرد.

آیت‌الله خامنه‌ای حفظ اتحاد بین «آحاد مردم با یکدیگر»، «مردم و دولت»، «آحاد مسئولان نظام با یکدیگر» و «مردم و نیروهای مسلح» را ضرورتی قطعی برشمردند و افزودند: علائم و قرائن حاکی از آن است که امروز بیشترین تلاش دشمن بر خدشه‌دار کردن این همصدایی و همدلی و همکاری است.

ایشان با تأکید بر اینکه وجود نظرهای گوناگون در مسائل مختلف هیچ اشکالی ندارد، گفتند: اهل فکر توجه کنند که ارائه فکری نو که مکمّل موجودیِ ملت باشد با تخریب و اهانت کردن متفاوت است و نباید مبانی جمهوری اسلامی را که باعث رشد ملت و ارتقاء کشور و قدرت ملی است تخریب کرد. این کار خواست دشمن است اگرچه تکمیل مبانی اشکالی ندارد.

امام جمعه موقت تهران و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با تاکید بر اینکه حفظ اتحاد مقدس وظیفه آحاد جامعه است، گفت: تعبیر اتحاد مقدس یعنی یک همگرایی عمیق و آگاهانه که ملت عزیز ما بر محور آرمان‌ها و منافع ملی و برای تحقق کامل ایران قوی به لطف خدای متعال در اختیار دارد.