اسرائیل مدعی یافتن جسد یکی از اُسرای خود شد

رژیم صهیونیستی ادعا کرده که جسد یکی دیگر از اسرای خود و همچنین بقایای مرتبط با یک اسیر کشته‌شده دیگر در غزه را پیدا کرده است.
اسرائیل مدعی یافتن جسد یکی از اُسرای خود شد

اسرائیل مدعی شده که روز پنجشنبه جسد فردی با نام ایلان وایس را یافته است. این اسیر ۵۶ ساله در طول عملیات ۷ اکتبر به اسارت حماس درآمده بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ علاوه بر این، رژیم صهیونیستی اعلام کرده که بقایای یکی دیگر از اسرای اسرائیلی کشته شده در غزه، پیدا شده است. هویت این فرد هنوز شناسایی نشده است.

نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در حالی همچنان بر ادامه جنگ در غزه اصرار دارد که تا به حال ده‌ها اسیر اسرائیلی بر اثر حملات این رژیم به غزه یا بر اثر گرسنگی ناشی از قحطی در این باریکه کشته شده‌اند. 

پیش از این پیش‌بینی می‌شد حدود ۵۰ اسیر اسرائیلی در غزه باشند که احتمال می‌رود ۲۰ نفر از آن‌ها همچنان زنده باشند.
نتانیاهو در حالی مانع برقراری آتش‌بس در غزه شده که خانواده‌های اسرای اسرائیلی بارها با تجمع‌های اعتراضی خواهان آتش‌بس و بازگرداندن اسرای خود شده‌اند. 

برخی کارشناسان دلیل امتناع نتانیاهو از آتش‌بس را تلاش این نخست‌وزیر برای «بقای سیاسی خود» می‌دانند.

