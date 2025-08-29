فعال کردن «اسنپ بک» ادامه جنگ ۱۲ روزه است

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه با ارسال نامه‌ای به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده‌اند که روند سازوکار اسنپ‌بک را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران فعال کرده‌اند. مضحک آن که «ژان-نوئل بارو» وزیر خارجه فرانسه با انتشار پیامی در شبکه X ضمن اعلام این خبر، نوشته است: «این اقدام به معنای پایان دیپلماسی نیست، ما مصمم هستیم از دوره ۳۰ روزه که اکنون برای گفت‌وگو با ایران آغاز شده است، نهایت استفاده را ببریم» !آیا این اقدام تروئیکای اروپا، درحالی که برجام با خروج آمریکا دیگر وجود خارجی ندارد، اقدامی غیرقانونی، باج‌خواهانه و تحقیر کننده نیست؟! اگر اینگونه است ــ که هست ــ‌ چرا باید به مذاکره با اروپا ادامه بدهیم و چرا نباید از پیمان NPT خارج بشویم؟!

۲ـ اوایل اسفند ماه ۱۳۸۱ و بعد از دومین سفر «محمد البرادعی» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، با اشاره به خواسته‌های آژانس که به بهانه‌جویی شبیه بود و با متن پیمان «منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ــ NPT» نیز همخوانی نداشت، طی یادداشتی در کیهان نوشتیم که برنامه هسته‌ای کشورمان، موضوع اصلی چالش نیست و با استناد به متن معاهده NPT و اظهارات البرادعی، آورده بودیم که برنامه هسته‌ای کشورمان بهانه‌ای برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران است و با اشاره به ماده ۱۰ پیمان NPT، تنها راه پیش روی را خروج از این پیمان دانسته و تاکید کرده بودیم از آنجا که چالش هسته‌ای فقط یک بهانه است، هرگز به نتیجه نخواهد رسید … و دیدیم و می‌بینیم که بعد از گذشت ۲۳ سال هنوز هم به نتیجه نرسیده است.

گفتنی است چند سال بعد، «جرج فریدمن» مدیرکل آژانس اطلاعات و مراقبت راهبردی آمریکا که به خاطر آثارش در حوزه‌ی پیش‌بینی‌های استراتژیک شهرت جهانی یافته و از نزدیکان مورد اعتماد کاخ سفید است، با انتشار کتاب «دهه‌ی آینده»، نوشت: «اولویت دولت آمریکا در خاورمیانه، جلوگیری از پیشروی ایران است.» و تاکید کرد که؛ «مشکل آمریکا با ایران مسئله هسته‌ای این کشور نیست، مسئله آن است که ایران نشان داده است نه فقط بدون رابطه با آمریکا، بلکه در حال تخاصم و دشمنی با آمریکا می‌توان بزرگترین قدرت نظامی و تکنولوژیک منطقه بود. این پدیده، ایران را به یک الگو برای کشورهای اسلامی منطقه تبدیل کرده است».

۴- وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی را به شدت محکوم می‌کند و تاکید کرد: «این اقدام تحریک‌آمیز و غیرضروری با پاسخ‌های مقتضی همراه خواهد بود». وزارت امور خارجه درباره «پاسخ های مقتضی» توضیحی نداده است ولی با جرأت می‌توان گفت که ادامه حضور کشورمان در NPT تن دادن به باج‌خواهی دشمن و تحقیر ملت و دولت ایران است. تروئیکای اروپا در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر در کنار آمریکا و اسرائیل ایستاده بود و حتی حاضر نشد حمله آمریکا به مراکز هسته‌ای کشورمان را هم محکوم کند. تردید نداشته باشید که اقدام اخیر سه کشور اروپایی ادامه جنگ ۱۲ روزه است و با هدف جبران شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. اکنون دیگر خروج از NPT نه فقط یک ضرورت به تأخیر افتاده، بلکه «پاتک» ایران به «تک» دشمن است و تأخیر در انجام آن کوچه دادن به حریف خواهد بود.

۵- خوشبختانه خبرها حکایت از آن دارند که نمایندگان مجلس با تهیه یک طرح سه فوریتی درپی الزام دولت به خروج از NPT هستند که تصویب این طرح ضمن آن که پاسخ بایسته و عزتمندانه‌ای به دشمن است، حمایت از وزارت محترم امور خارجه کشومان در انجام این اقدام ضروری و تا کنون به تأخیر افتاده نیز هست.