سفیر جمهوری اسلامی ایران در استرالیا پیش از ترک این کشور تاکید کرد اتهام یهودستیزی که دولت استرالیا علیه ایران مطرح کرده بی اساس است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «احمد صادقی» سفیر ایران در استرالیا پیش از سوار شدن به هواپیمای خود به منظور عزیمت به ایران در واکنش به درخواست دولت استرالیا که خواسته بود استرالیایی‌ها به ایران سفر نکنند، تاکید کرد که مردم این کشور در صورت سفر به ایران در امنیت خواهند بود.

این در حالی است که بر اساس گزارش رسانه‌های استرالیایی «آنتونی آلبانیز» نخست وزیر استرالیا بار دیگر با تکرار یک درخواست قبلی خود ادعا کرد که استرالیایی‌ها نباید به ایران سفر کنند.

دولت فدرال استرالیا از سال ۲۰۲۰ از مردم این کشور خواسته به ایران سفر نکنند و ادعا کرده که کار مقامات برای ارائه کمک کنسولی به آنها سخت است.

روز سه‌شنبه دولت استرالیا خواستار آن شد که احمد صادقی به بهانه ادعایی یهودستیزی خاک این کشور را ترک کند. صادقی در پاسخ به خبرنگاران در فرودگاه سیدنی تاکید کرد اتهام یهودستیزی که کانبرا به ایران وارد کرده «تنها حاصل دسیسه و توطئه» است.



آلبانیز گفته بود کانبرا قانونی را تصویب خواهد کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به بهانه این ادعا که در حملات یهودستیزانه در شهرهای ملبورن و سیدنی در سال گذشته میلادی دست داشته در فهرست «سازمان‌های تروریستی» قرار دهد.

صادقی تاکید کرد این تصمیمات دولت استرالیا علیه ایران در پاسخ به واکنش خشمگینانه رژیم صهیونیستی نسبت به قول آلبانیز برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین اتخاذ شدند.

سفیر ایران در استرالیا با ذکر اینکه تصمیم دولت استرالیا برای اخراج کردن او حاصل «سوءتفاهم» در روابط دیپلماتیک است گفت که ایران نسبت به استرالیا «احساس بسیار خوبی دارد.»

او خاطر نشان کرد: «من در طول ۲ سال و نیمی که در اینجا بودم ماموریت بسیار خوبی را داشتم.»

به نوشته وبسایت «ناین نیوز» استرالیا، صادقی در ادامه این کنفرانس خبری گفت: «به شما توصیه می‌کنم که از این اتهامات ساختگی و این موارد حاصل از توطئه های اجرا شده از سوی دشمن هر ۲ کشور ما، دشمن ایران و دشمن استرالیا، و این ادعاهای غلطی که تنها با هدف تضعیف روابط دوستانه ما مطرح شده‌اند، فراتر بروید.»

صادقی تاکید کرد حملات یهودستیزانه‌ رخ داده در شهرهای سیدنی و ملبورن در سال گذشته میلادی را محکوم می‌کند اما این ادعا که ایران پشت این حملات دانسته شده «دروغ و ادعاهایی بی‌اساس» هستند که از سوی «طرف‌های ثالث» مطرح شده‌اند.