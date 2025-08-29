En
این استان‌ها منتظر بارش باران باشند

سازمان هواشناسی پیش بینی کرد امروز در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و از فردا تا سه‌شنبه در ارتفاعات مازندران بارش‌های پراکنده رخ می‌دهد.
این استان‌ها منتظر بارش باران باشند

 

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما، سازمان هواشناسی پیش بینی کرد امروز در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و از فردا تا سه‌شنبه در ارتفاعات مازندران بارش‌های پراکنده رخ می‌دهد.

سازمان هواشناسی پیش بینی کرد امروز در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و از فردا تا سه‌شنبه در ارتفاعات مازندران بارش‌های پراکنده رخ می‌دهد.

براساس اعلام سازمان هواشناسی در جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و برخی مناطق هرمزگان، رگبار و رعد و برق به همراه وزش باد شدید و گرد و خاک موقت پیش‌بینی شده است.

در نیمه شرقی کشور نیز وزش باد شدید و گرد و خاک موجب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

هشدار نارنجی برای وزش باد شدید در شمال سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان رضوی و نوار شرقی و جنوبی خراسان جنوبی امروز همچنان برقرار است.

روزهای یکشنبه و دوشنبه دما در شمال شرق کشور کاهش نسبی خواهد داشت.

 

