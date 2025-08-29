En
واکنش چین به فعال‌سازی «اسنپ‌بک»

وزارت خارجه چین با بیان اینکه اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل اقدامی غیرسازنده است افزود: از صلح و گفت‌وگو برای بازگرداندن پرونده هسته‌ای ایران به مسیر درست حمایت می‌کنیم.
واکنش چین به فعال‌سازی «اسنپ‌بک»

وزارت خارجه چین در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا در فعال‌سازی «اسنپ‌بک» اعلام کرد که باید گفت‌وگوها و مذاکرات از سر گرفته شود.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ وزارت خارجه چین تصریح کرد: پرونده هسته‌ای ایران در مرحله حساسی قرار دارد و باید گفت‌وگوها و مذاکرات از سر گرفته شود.

وزارت خارجه چین با بیان اینکه اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل اقدامی غیرسازنده است افزود: از صلح و گفت‌وگو برای بازگرداندن پرونده هسته‌ای ایران به مسیر درست حمایت می‌کنیم.

 

برچسب ها
مکانیسم ماشه چین اسنپ بک خبر فوری ایران اروپا
