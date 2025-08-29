وزارت خارجه چین با بیان اینکه اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل اقدامی غیرسازنده است افزود: از صلح و گفت‌وگو برای بازگرداندن پرونده هسته‌ای ایران به مسیر درست حمایت می‌کنیم.

وزارت خارجه چین در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا در فعال‌سازی «اسنپ‌بک» اعلام کرد که باید گفت‌وگوها و مذاکرات از سر گرفته شود.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ وزارت خارجه چین تصریح کرد: پرونده هسته‌ای ایران در مرحله حساسی قرار دارد و باید گفت‌وگوها و مذاکرات از سر گرفته شود.

