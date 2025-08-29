En
قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۷ شهریور

جدول آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ منتشر شد.
به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت سکه و طلا

بروزرسانی: جمعه 7 شهریور - 06:00

عنوان نرخ

قیمت (ریال)
طلا

طلای 18 عیار / 750

 83,435,000

طلای ۲۴ عیار

 111,245,000

طلای 18 عیار / 740

 82,322,000

طلای دست دوم

 82,322,450

آبشده کمتر از کیلو

 361,500,000

مثقال طلا

 361,450,000

انس طلا

 3,404.25
سکه

سکه امامی تک فروشی

 936,500,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

 846,800,000

نیم سکه تک فروشی

 495,600,000

ربع سکه تک فروشی

 288,600,000

سکه گرمی تک فروشی

 153,300,000

تمام سکه (قبل 86)

 860,000,000

نیم سکه (قبل 86)

 420,000,000

ربع سکه (قبل 86)

 220,000,000
حباب

حباب سکه امامی

 131,940,000

حباب سکه بهار آزادی

 42,840,000

حباب نیم سکه

 93,620,000

حباب ربع سکه

 87,280,000

حباب سکه گرمی

 54,260,000
 
گزارش خطا
