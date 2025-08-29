قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۷ شهریور

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت سکه و طلا
|
بروزرسانی: جمعه 7 شهریور - 06:00
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|طلا
|
طلای 18 عیار / 750
|83,435,000
|
طلای ۲۴ عیار
|111,245,000
|
طلای 18 عیار / 740
|82,322,000
|
طلای دست دوم
|82,322,450
|
آبشده کمتر از کیلو
|361,500,000
|
مثقال طلا
|361,450,000
|
انس طلا
|3,404.25
|سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|936,500,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|846,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|495,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|288,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|153,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|860,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|420,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|220,000,000
|حباب
|
حباب سکه امامی
|131,940,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|42,840,000
|
حباب نیم سکه
|93,620,000
|
حباب ربع سکه
|87,280,000
|
حباب سکه گرمی
|54,260,000
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید