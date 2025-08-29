قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۷ شهریور

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت سکه و طلا بروزرسانی: جمعه 7 شهریور - 06:00 عنوان نرخ قیمت (ریال) طلا طلای 18 عیار / 750 83,435,000 طلای ۲۴ عیار 111,245,000 طلای 18 عیار / 740 82,322,000 طلای دست دوم 82,322,450 آبشده کمتر از کیلو 361,500,000 مثقال طلا 361,450,000 انس طلا 3,404.25 سکه سکه امامی تک فروشی 936,500,000 سکه بهار آزادی تک فروشی 846,800,000 نیم سکه تک فروشی 495,600,000 ربع سکه تک فروشی 288,600,000 سکه گرمی تک فروشی 153,300,000 تمام سکه (قبل 86) 860,000,000 نیم سکه (قبل 86) 420,000,000 ربع سکه (قبل 86) 220,000,000 حباب حباب سکه امامی 131,940,000 حباب سکه بهار آزادی 42,840,000 حباب نیم سکه 93,620,000 حباب ربع سکه 87,280,000 حباب سکه گرمی 54,260,000