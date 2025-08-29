مسئولان موزه معتقدند که ساختمان موزه با نمایش چند صد اثر به ویژه آثار شاخصی چون «گل‌های آفتابگردان» معروف او، هرگز برای میزبانی از این تعداد بازدیدکننده طراحی نشده است.

موزه ون‌گوگ یکی از جاذبه‌های گردشگری اصلی پایتخت هلند است که از زمان افتتاح آن در سال ۱۹۷۳ تاکنون میزبان نزدیک به ۵۷ میلیون بازدیدکننده بوده است. موزه ون‌گوگ در آمستردام در بیانیه‌ای از احتمال تعطیلی در صورت افزایش نیافتن بودجه دولتی خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در بیانیه رسمی موزه ون گوگ آمده است که اگر دولت مشارکت بیشتری در طرح نگهداری ۱۰۴ میلیون یورویی نداشته باشد این موزه در آینده نزدیک تعطیل خواهد شد. چرا که قادر به تأمین مالی طرح گسترده «نگهداری» و «اقدامات ضروری برای پایداری» که قرار است از سال ۲۰۲۸ آغاز شود و تقریباً سه سال طول بکشد، نخواهد بود.

بر پایه این بیانیه، موزه حاضر است از منابع خود برای پوشش ۵۰ میلیون یورو درآمد از دست رفته تخمینی در طول تعطیلی‌های جزئی و تأمین مالی مشترک این کار استفاده کند. با این حال، تخمین زده می‌شود که برای اجرای این طرح، کمک سالانه دولتی بیش از ۱۱ میلیون یورو مورد نیاز است.

اما وزارت آموزش، فرهنگ و علوم هلند اعلام کرده بیش از سطح فعلی که هشت میلیون و ۵۰۰ هزار یورو است، کمک نخواهد کرد و این مساله موزه را با کسری سالانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورویی مواجه می‌کند و آن طور که در بیانیه آمده است، راهی جز بستن موزه باقی نمی‌ماند.

وزارت آموزش، فرهنگ و علوم هلند در ایمیلی به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که کمک هزینه اختصاص داده شده «برای پوشش هزینه‌های لازم نگهداری، کافی است». در این ایمیل آمده است: مبلغ مقرر بر اساس تحقیقات گسترده انجام شده توسط کارشناسان مستقلی که توسط وزارتخانه مأمور شده‌اند، تعیین شده است.



اما موزه ون گوگ تصمیم اعطای کمک هزینه مصوب سال ۲۰۲۳ را به چالش کشیده و پرونده قضایی را به جریان انداخته که در ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ رسیدگی خواهد شد.

موزه ون گوگ یکی از جاذبه‌های گردشگری اصلی پایتخت هلند است که از زمان افتتاح آن در سال ۱۹۷۳ تاکنون میزبان نزدیک به ۵۷ میلیون بازدیدکننده بوده است. مسئولان موزه معتقدند که ساختمان موزه با نمایش چند صد اثر به ویژه آثار شاخصی چون «گل‌های آفتابگردان» معروف او، هرگز برای میزبانی از این تعداد بازدیدکننده طراحی نشده است.

در ادامه بیانیه موزه آمده است: ساختمان در وضعیت نامناسبی قرار دارد و حصول اطمینان از ایمنی و دسترسی عموم به آن، به سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز دارد.

در سال ۱۹۶۲، خانواده‌ نقاش و دولت هلند به توافقی برای ساخت و نگهداری یک موزه‌ رسیدند تا از پراکنده شدن آثار ون‌گوگ جلوگیری شود. برادرزاده‌ او، ونسان ویلم ون گوگ، بر انتقال آثار او نظارت داشت.

موزه ون‌گوگ ۸۵ درصد از درآمد خود را از بازدیدکنندگان و مشارکت‌های خصوصی به دست می‌آورد که سهم قابل توجهی نسبت به بیشتر موزه‌های هلند است.