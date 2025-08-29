بازگشت بازرسان آژانس به ایران نشانه خوبی است. البته هنوز به توافقی مشخص نرسیده‌ایم. اکنون درحال مذاکره درباره مدالیته و اقدامات فنی لازم برای از سرگیری بازرسی‌ها هستیم. ایران از ان پی تی خارج نشده است، پس از همه این ساختارهای حقوقی همچنان حاضر هستند اما به‌خاطر حملات صورت گرفته به تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان که آسیب‌های جدی به آن‌ها وارد شده است دسترسی فیزیکی به این تأسیسات دشوار است.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگو با شبکه آمریکایی، با اشاره به بازگشت بازرسان آژانس به ایران گفت: «اولین اقدام در مسیر درست انجام شده است. از زمان جنگ ۱۲ روزه و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، همکاری ایران با آژانس تعلیق شد، زیرا شما نمی‌توانید از کشوری که آماج حمله قرار گرفته است، در حین آن حملات، بازرسی کنید.»

او در گفت‌وگوی خود با شبکه آمریکایی «سی ان ان» افزود: «برخی می‌ترسیدند که بازگشت بازرسان به ایران غیرممکن یا بسیار دشوار باشد. بازگشت بازرسان آژانس به ایران نشانه خوبی است. البته هنوز به توافقی مشخص نرسیده‌ایم. اکنون درحال مذاکره درباره مدالیته و اقدامات فنی لازم برای از سرگیری بازرسی‌ها هستیم. ایران از ان پی تی خارج نشده است، پس از همه این ساختارهای حقوقی همچنان حاضر هستند اما به‌خاطر حملات صورت گرفته به تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان که آسیب‌های جدی به آن‌ها وارد شده است دسترسی فیزیکی به این تأسیسات دشوار است.»

گروسی در ادامه گفت‌وگوی خود با سی ان ان، در پاسخ به سوالی درباره اقدام ضدایرانی تروئیکای اروپایی در جهت کلید زدن روند فعال‌سازی مکانیزم ماشه و تأثیرات این اقدام روی همکاری ایران با آژانس مدعی شد: «همه چیز در هم تنیده شده است. افراد مذاکره کننده همان هستند، فقط میز مذاکره تغییر خواهد کرد. نمی‌توانیم احتمال تأثیرگذاری اقدام اروپا روی همکاری ایران با آژانس را رد کنیم، ایرانیان باید به این سوال پاسخ دهند.»