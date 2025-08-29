En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گروسی: نمی‌توان از نقش مکانیسم ماشه چشم‌پوشی کرد

بازگشت بازرسان آژانس به ایران نشانه خوبی است. البته هنوز به توافقی مشخص نرسیده‌ایم. اکنون درحال مذاکره درباره مدالیته و اقدامات فنی لازم برای از سرگیری بازرسی‌ها هستیم. ایران از ان پی تی خارج نشده است، پس از همه این ساختارهای حقوقی همچنان حاضر هستند اما به‌خاطر حملات صورت گرفته به تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان که آسیب‌های جدی به آن‌ها وارد شده است دسترسی فیزیکی به این تأسیسات دشوار است.»
کد خبر: ۱۳۲۵۲۷۴
| |
673 بازدید

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگو با شبکه آمریکایی گفت: «برخی می‌ترسیدند که بازگشت بازرسان به ایران غیرممکن یا بسیار دشوار باشد. بازگشت بازرسان آژانس به ایران نشانه خوبی است. ایران از ان پی تی خارج نشده است، پس از همه این ساختارهای حقوقی همچنان حاضر هستند اما به‌خاطر حملات صورت گرفته به تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان که آسیب‌های جدی به آن‌ها وارد شده است دسترسی فیزیکی به این تأسیسات دشوار است.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگو با شبکه آمریکایی، با اشاره به بازگشت بازرسان آژانس به ایران گفت: «اولین اقدام در مسیر درست انجام شده است. از زمان جنگ ۱۲ روزه و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، همکاری ایران با آژانس تعلیق شد، زیرا شما نمی‌توانید از کشوری که آماج حمله قرار گرفته است، در حین آن حملات، بازرسی کنید.» 

او در گفت‌وگوی خود با شبکه آمریکایی «سی ان ان» افزود: «برخی می‌ترسیدند که بازگشت بازرسان به ایران غیرممکن یا بسیار دشوار باشد. بازگشت بازرسان آژانس به ایران نشانه خوبی است. البته هنوز به توافقی مشخص نرسیده‌ایم. اکنون درحال مذاکره درباره مدالیته و اقدامات فنی لازم برای از سرگیری بازرسی‌ها هستیم. ایران از ان پی تی خارج نشده است، پس از همه این ساختارهای حقوقی همچنان حاضر هستند اما به‌خاطر حملات صورت گرفته به تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان که آسیب‌های جدی به آن‌ها وارد شده است دسترسی فیزیکی به این تأسیسات دشوار است.»

گروسی در ادامه گفت‌وگوی خود با سی ان ان، در پاسخ به سوالی درباره اقدام ضدایرانی تروئیکای اروپایی در جهت کلید زدن روند فعال‌سازی مکانیزم ماشه و تأثیرات این اقدام روی همکاری ایران با آژانس مدعی شد: «همه چیز در هم تنیده شده است. افراد مذاکره کننده همان هستند، فقط میز مذاکره تغییر خواهد کرد. نمی‌توانیم احتمال تأثیرگذاری اقدام اروپا روی همکاری ایران با آژانس را رد کنیم، ایرانیان باید به این سوال پاسخ دهند.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
گروسی مکانیسم ماشه اروپا ایران آژانس بین المللی خبر فوری
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیشنهاد اروپا برای تمدید مهلت مکانیسم ماشه به ایران
گروسی: مذاکرات رم یک روز مثبت بود
خط و نشان آلمان برای ایران: دیپلماسی یا اسنپ‌بک
زمان مذاکرات ایران با نمایندگان اروپایی اعلام شد
گروسی برای انجام کدام مأموریت به تهران می‌آید؟!
ایران: تروئیکای اروپا حق فعال‌سازی مکانیسم ماشه را ندارد
گمانه‌زنی‌ها درباره مکان بازرسی‌ها بالا گرفت
روسیه :فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» مبنای حقوقی ندارد
اینفوتابناک | مکانیسم ماشه چیست؟
آژانس چگونه اعتبار خود را در ایران از دست داد؟
اعتراف تلخ گروسی: برجام تمام شد، ایران خیلی جلوتر است
شورای امنیت درباره مکانیسم ماشه تشکیل جلسه می‌دهد
رایزنی رئیس شورای اروپا با گروسی درباره ایران
آژانس چگونه اعتماد جهانی را از دست داد؟
پاسخ قاطع ایران به نمایش سیاسی اروپا در برجام
الجزیره: ایران مکانیسم حل اختلاف را فعال کرده است
کیهان: مکانیسم ماشه، تهدیدی توخالی یا اهرم فشار!
توافق ایران و آژانس جلوی قطعنامه شورای حکام را می‌گیرد؟
واکنش سازمان ملل به فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران
چرا اروپا نمی تواند و نباید از «مکانیسم ماشه» استفاده کند؟
برچسب منتخب
# مکانیزم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
زمان آغاز سال تحصیلی رسما اعلام شد
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
حرف آخر سخنگوی واخ درباره فعال شدن مکانیزم ماشه
نامه ماکرون به نتانیاهو: اسرائیل به شکست می‌رسد
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بین‌المللی می‌شوی!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۲ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۴۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۳۹ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۳ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۵ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005YlO
tabnak.ir/005YlO