گروسی نامزد دبیرکلی سازمان ملل شد

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور رسمی اعلام کرد که نامزد پست دبیرکل سازمان ملل متحد خواهد شد.
گروسی نامزد دبیرکلی سازمان ملل شد

رافائل ماریانو گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، رسماً تمایل خود را برای نامزدی در سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد اعلام کرد. 

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ گروسی ۶۴ساله روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن، ضمن تأیید این اخبار گفت: من کاندیدای دبیرکلی سازمان ملل خواهم شد. 

وی مدت‌هاست که برای تصدی این دبیرکلی سازمان ملل که بالاترین مقام دیپلماتیک جهان است، تلاش می‌کند. پپروسیاو در آخرین سفر خود به بوئنوس آیرس در ماه‌آوریل، علناً از این‌ایده صحبت کرد، اما گفت که هنوز تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده است. 

در صورت پیروزی در انتخابات، او پس از خاویر پرز دکوئیار از پرو، دومین فرد اهل آمریکای لاتین خواهد بود که این سمت را بر عهده می‌گیرد. 

گروسی با بیان اینکه روند نهایی کردن نامزدی او برای سمت دبیرکل سازمان ملل «در هفته‌های آینده» آغاز خواهد شد، گفت: «حرکت آغاز شده است.» 

سمت دبیرکلی سازمان ملل در ژانویه ۲۰۲۷، زمانی که دوره تصدی آنتونیو گوترش پرتغالی به پایان می‌رسد، خالی خواهد شد. فرد پیروز در انتخابات برای یک دوره پنج‌ساله ریاست سازمان ملل را برعهده می‌گیرد درحالی که امکان انتخاب مجدد نیز وجود دارد. 

این سمت اغلب به صورت غیررسمی و طبق سنت بین مناطق مختلف جهان «می چرخد» و انتظار می‌رود یک فرد از منطقه آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۷ این سمت را به دست بگیرد. 

دو دوره قبلی توسط یک اروپایی اداره شده است. با توجه به نفوذ آمریکا در سازمان ملل، انتظار نمی‌رود واشنگتن نامزدی را معرفی کند. 

گروسی در کنفرانس مطبوعاتی فاش کرد که موضوع نامزدی خود را در جلسه‌ای با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا مطرح کرده است. 

با این حال، هیچ توافق رسمی در مورد اینکه چه کسی در مرحله بعد به عنوان دبیرکل سازمان ملل معرفی می‌شود، وجود ندارد و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد قدرت وتوی هر نامزدی را دارند. 

گرچه هیچ رویه رسمی وجود ندارد، اما متقاضیان معمولاً نامزدی خود را با حمایت یک یا چند کشور عضو اعلام می‌کنند.

