تفریحات خطرناک سردار دورسون+عکس

سردار دورسون که چند روز پیش با توافق دوجانبه از پرسپولیس جدا شد، امروز با انتشار چند استوری در اینستاگرام از حال‌وهوای این روزهایش خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی: او همراه فرزندش ایمن به یک پارک حیات‌وحش در استانبول رفته و تصاویر صمیمی‌شان با یک توله‌شیر و نیز ماری زردرنگ، توجه هوادارانش را جلب کرده است. قاب‌هایی که نشان می‌دهد شماره ۹۱ سابق سرخ‌ها فعلاً ترجیح داده از فضای پرتنش نقل‌وانتقالات فاصله بگیرد و زمانی را به خانواده اختصاص دهد.

دورسون طی ماه‌های گذشته یکی از چهره‌های خبرساز فوتبال ایران بود. ابتدا حضور در اردوی پیش‌فصل پرسپولیس، سپس گمانه‌زنی‌ها درباره آینده‌اش و در نهایت جدایی رسمی. او ساعاتی پس از اعلام جدایی نیز با پیامی سه‌زبانه از هواداران پرسپولیس قدردانی کرد و حالا در تازه‌ترین فعالیت مجازی‌اش، تصاویر پدر و پسری را به اشتراک گذاشته است.

هرچند مقصد بعدی این مهاجم هنوز مشخص نشده، اما در حالی‌که بحث‌های رسانه‌ای پیرامون آینده حرفه‌ای‌اش ادامه دارد، دورسون با این استراحت کوتاه و حضور در کنار خانواده، خود را برای فصل جدید آماده می‌کند.