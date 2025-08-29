En
فال حافظ ۷ شهریور ۱۴۰۴

چشم های خود را باز کن و اطراف و اطرافیانت را با چشم بصیرت ببین. تنها به ظاهر انسانها نگاه نکن و به باطن افراد بیش از ظاهرشان توجه داشته باش.
فال حافظ ۷ شهریور ۱۴۰۴

شراب لعل کش و روی مه جبینان بین
خلاف مذهب آنان جمال اینان بین
به زیر دلق ملمع کمندها دارند
درازدستی این کوته آستینان بین
به خرمن دو جهان سر فرو نمی‌آرند
دماغ و کبر گدایان و خوشه چینان بین
بهای نیم کرشمه هزار جان طلبند
نیاز اهل دل و ناز نازنینان بین
حقوق صحبت ما را به باد داد و برفت
وفای صحبت یاران و همنشینان بین
اسیر عشق شدن چاره خلاص من است
ضمیر عاقبت اندیش پیش بینان بین
کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست
صفای همت پاکان و پاکدینان بین

تعبیر فال حافظ ۷ شهریور ۱۴۰۴

چشم های خود را باز کن و اطراف و اطرافیانت را با چشم بصیرت ببین. تنها به ظاهر انسانها نگاه نکن و به باطن افراد بیش از ظاهرشان توجه داشته باش. اگر عشقی در سر داری، بدان که وصال به آن تلاش بسیاری می طلبد ولی عاقبتی خوش در انتظار توست که همنشینی با او غم ها و غصه هایت را از دل خواهد ربود.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- شما عاشق کاری، یاری یا چیزی شده اید که بر شما مبارک باد. سعی کنید مراحل و مراتب آنرا بدرستی بجای آورید و مقدمات انجام آنرا فراهم سازید. بی جهت خود را به درد و رنج گرفتار نسازید بلکه از روی اندیشه و فکر عمل کنید.

۲- با کسانی درگیری دارید که کار آنها با ریا و تزویر همراه است. آن چنانکه با هدف و عقیده شما همسویی ندارند. آنها افرادی پست هستند که تکبر و غرور، سرمایه آن است. هر چه زودتر از این راه برگردید و راهی جدید انتخاب کنید.

۳- به زودی موقعیت بسیار خوبی برای شما حاصل می شود به شرط آنکه دقت، تلاش و سرعت عمل را از دست ندهید. به هیچ وجه با افراد معتاد و دروغگو و ریاکار نشست و برخاست نکنید.

۴- زندگی خوبی دارید. در خانواده شما دغدغه های دیگران کمتر وجود دارد اما جدیداً بگو مگوهایی بوجود آمده که محصول زرق و برق و زیادخواهی است. بگویید از این وضع دست بردارند وگرنه پشیمان می شوند.

۵- چیزی گم شده. به زودی اثری از آن به دست می آید. مسافرتی در پیش است و مسافری که که منتظرش هستید، به زودی مژده می آورد.

۶- خاک محکوم برخاستن در پیش پای طوفان است. اگر روح ما بزرگ و طوفانی شود، جسم، محکوم همراهی اوست. پس با حافظ خو بگیر و از نیروی عرفان و ایمان بهره مند شو تا از همه چیز و همه کس جز خدای یگانه بی نیاز باشی و اتکای به نفس پیدا کنی.

۷- رنگ قهوه ای کمرنگ یا سبز را برایتان پیشنهاد میکنم که بر متانت و حس برتری جویی شما خواهد افزود و به شما نیرو و نشاط توام با صلابت می بخشد.

