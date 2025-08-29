چشم های خود را باز کن و اطراف و اطرافیانت را با چشم بصیرت ببین. تنها به ظاهر انسانها نگاه نکن و به باطن افراد بیش از ظاهرشان توجه داشته باش.

شراب لعل کش و روی مه جبینان بین

خلاف مذهب آنان جمال اینان بین

به زیر دلق ملمع کمندها دارند

درازدستی این کوته آستینان بین

به خرمن دو جهان سر فرو نمی‌آرند

دماغ و کبر گدایان و خوشه چینان بین

بهای نیم کرشمه هزار جان طلبند

نیاز اهل دل و ناز نازنینان بین

حقوق صحبت ما را به باد داد و برفت

وفای صحبت یاران و همنشینان بین

اسیر عشق شدن چاره خلاص من است

ضمیر عاقبت اندیش پیش بینان بین

کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست

صفای همت پاکان و پاکدینان بین

تعبیر فال حافظ ۷ شهریور ۱۴۰۴

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- شما عاشق کاری، یاری یا چیزی شده اید که بر شما مبارک باد. سعی کنید مراحل و مراتب آنرا بدرستی بجای آورید و مقدمات انجام آنرا فراهم سازید. بی جهت خود را به درد و رنج گرفتار نسازید بلکه از روی اندیشه و فکر عمل کنید.

۲- با کسانی درگیری دارید که کار آنها با ریا و تزویر همراه است. آن چنانکه با هدف و عقیده شما همسویی ندارند. آنها افرادی پست هستند که تکبر و غرور، سرمایه آن است. هر چه زودتر از این راه برگردید و راهی جدید انتخاب کنید.

۳- به زودی موقعیت بسیار خوبی برای شما حاصل می شود به شرط آنکه دقت، تلاش و سرعت عمل را از دست ندهید. به هیچ وجه با افراد معتاد و دروغگو و ریاکار نشست و برخاست نکنید.

۴- زندگی خوبی دارید. در خانواده شما دغدغه های دیگران کمتر وجود دارد اما جدیداً بگو مگوهایی بوجود آمده که محصول زرق و برق و زیادخواهی است. بگویید از این وضع دست بردارند وگرنه پشیمان می شوند.

۵- چیزی گم شده. به زودی اثری از آن به دست می آید. مسافرتی در پیش است و مسافری که که منتظرش هستید، به زودی مژده می آورد.

۶- خاک محکوم برخاستن در پیش پای طوفان است. اگر روح ما بزرگ و طوفانی شود، جسم، محکوم همراهی اوست. پس با حافظ خو بگیر و از نیروی عرفان و ایمان بهره مند شو تا از همه چیز و همه کس جز خدای یگانه بی نیاز باشی و اتکای به نفس پیدا کنی.

۷- رنگ قهوه ای کمرنگ یا سبز را برایتان پیشنهاد میکنم که بر متانت و حس برتری جویی شما خواهد افزود و به شما نیرو و نشاط توام با صلابت می بخشد.