سخنان معنادار مقام اطلاعاتی اوکراین قبل از حمله اسرائیل به ایران

یاگون جانشین وقت رئیس سرویس امنیتی اوکراین مدت‌ها پیش از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران که به جنگ دوازده روزه منجر شد، با طرح ادعاهای تحویل تسلیحات ایران به روسیه برای استفاده از جنگ اوکراین تاکید می‌کند روسیه قرار است در مقابل تجهیزات حسلس نظامی به ایران بدهد. او می‌گوید آمریکا و اسرائیل برای جلوگیری از استفاده ایران از فناوری مابه ازایی که از روسیه گرفته و جلوگیری برتری یافتن ایران در منطقه، به ایران ضربه خواهند زد. این اظهارات که حالا پس از حمله اسرائیل معنای متفاوتی یافته و این پرسش‌ها را پیش آورده که «آیا اوکراین نیز در حوزه اطلاعاتی مشارکتی داشته و آیا هدف اصلی برنامه موشکی ایران بوده و برنامه هسته‌ای یک هدف فرعی بوده است؟». این تحلیل در کنار نقدهایی که برخی مسئولین و صاحب نظران به عملکرد روسیه در قبال به ویژه تحویل جنگنده‌های پیشرفته و سامانه‌های اس 400 مطرح می‌کنند، تصویر جالبی شکل می‌دهد. مواضع این مقام ارشد اطلاعاتی اوکراین را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.