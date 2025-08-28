واکنش پلیس به صدور گواهینامه موتور برای بانوان

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سردار محمدباقر سلیمی طی گفت و گویی در پاسخ به موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اعلام کرد: پلیس در حوزه صدور گواهینامه تابع قوانین و مقررات کشور می باشد و تنها نهاد اجرا کنند صدور گواهینامه است و در حال حاضر طبق موازین حقوقی و قوانین که در کشور وجود دارد، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان ممنوع است.

معاون عملیات پلیس راهور همچنین گفت: اقداماتی صورت گرفته و طرح‌هایی در مراجع قانون‌گذاری دنبال می شود که چنانچه مورد تایید و تصویب قرار گیرد، پلیس همانند سایر قوانین آن را اجرا می کند.

وسیله‌ موتوری بی‌نیاز به گواهینامه نداریم

سردار سلیمی همچنین درباره ادعای برخی مبنی بر عدم نیاز برخی از وسائل برقی مانند اسکوتر به گواهینامه نیز تاکید کرد: طبق قوانین راهنمایی و رانندگی تمامی وسایل نقلیه که برای حرکت به قوای محرکه موتور متکی باشند، جهت تردد نیازمند اخذ گواهینامه توسط راننده است.

وی گفت: هیچ تفاوتی بین اسکوتر، موتور برقی و سایر وسایل نقلیه موتوری وجود ندارد و برای استفاده از تمامی این وسایل نقلیه باید گواهینامه داشت.