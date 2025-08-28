En
اسامی و رأی نهایی دوپینگی‌های ۲۰۲۴ ایران

پرونده ورزشکاران ایرانی که محرومیت آنها از هر نوع فعالیت ورزشی به دلیل مصرف ماده ممنوعه از سال ۲۰۲۴ آغاز شده است با اعمال محکومیت برای ۲۱ نفر بسته شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تعداد ورزشکاران دوپینگی ایران از رشته‌های مختلف اعم از کشتی پهلوانی، پاورلیفتینگ، پاراپاورلیفتینگ، والیبال، کشتی، کشتی فرنگی، قایقرانی، وزنه‌برداری، بوکس و پارادوومیدانی به دلیل استفاده از ماده ممنوعه دوپینگ در سال ۲۰۲۴ به ۲۱ نفر رسید.

اتفاق عجیب و قابل تامل اینکه در بین ۲۱ دوپینگی سال ۲۰۲۴، هشت ورزشکار مربوط به رشته پاورلیفتینگ هستند.

با توجه به نوع تخلف صورت‌گرفته توسط ورزشکار، احکام مختلفی از یک تا هشت سال محرومیت از تمامی فعالیت‌های ورزشی برای ۲۱ ورزشکار متخلف صادر شده که مشروح آن در ادامه آمده است:

جدول اسامی و رأی نهایی دوپینگی‌های ۲۰۲۴ ایران

