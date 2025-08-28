En
بازداشت چهره مشهور برای انتشار ۲۵۰ ویدئوی غیراخلاقی

مقامات مصری روز سه‌شنبه، بسنت محمد، اینفلوئنسر ۲۴ ساله شبکه‌های اجتماعی و ستاره اینستاگرام را به اتهام تولید و انتشار صدها ویدئو که از نظر قوانین اخلاق عمومی «غیراخلاقی» تلقی شده‌اند، بازداشت کردند.
جزئیات بازداشت و اتهامات

پلیس شهر اسکندریه اعلام کرد که در جریان یک عملیات بازرسی، چندین گوشی آیفون، مشروبات الکلی و مواد مخدر از محل اقامت بسنت محمد ضبط شده است. او به اتهام انتشار محتوایی «مغایر با ارزش‌های اجتماعی» بازداشت شده و هم‌اکنون با اتهامات قضایی روبه‌رو است. شکایات مطرح‌شده علیه او به بیش از ۲۵۰ ویدئو اشاره دارند که بسیاری از آنها به‌صورت پخش زنده (لایو) بوده‌اند. این ویدئو‌ها شامل رقص‌های تحریک‌آمیز، حرکات و زبان بدن غیراخلاقی از نظر دادستان‌ها توصیف شده‌اند.

سابقه قانونی بسنت محمد

این اولین بار نیست که بسنت محمد با مشکلات قانونی مواجه می‌شود. در سال ۲۰۲۰ نیز او به دلیل انتشار ویدئو‌های «غیراخلاقی» بازداشت شده بود، پس از آنکه نامش در جست‌و‌جو‌های گوگل در سراسر مصر به ترند تبدیل شد. این موضوع نشان‌دهنده نظارت شدید مقامات مصری بر محتوای آنلاین و به‌ویژه فعالیت‌های اینفلوئنسر‌های شبکه‌های اجتماعی است.

زمینه اجتماعی و شهرت بسنت محمد

بسنت محمد، متولد شهر مرسی مطروح، با حدود ۲.۵ میلیون دنبال‌کننده در اینستاگرام، یکی از چهره‌های برجسته شبکه‌های اجتماعی در مصر است. او در میان تعداد فزاینده‌ای از زنان جوان مصری قرار دارد که به دلیل فعالیت‌های آنلاین خود تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. این موضوع نشان‌دهنده چالش‌های موجود در قوانین تنظیم‌کننده محتوای آنلاین در مصر است که اغلب به‌عنوان ابزاری برای کنترل بیان و رفتار در فضای مجازی استفاده می‌شوند.

قوانین سخت‌گیرانه و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی

مصر در سال‌های اخیر قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای تنظیم محتوای آنلاین وضع کرده است. این قوانین اغلب با استناد به «حفظ ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی» اعمال می‌شوند و هدف آنها نظارت بر رفتار اینفلوئنسر‌ها و تولیدکنندگان محتوا در پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک و اینستاگرام است. بازداشت بسنت محمد نمونه‌ای از اجرای این قوانین است که انتقاد‌هایی را از سوی فعالان حقوق دیجیتال به دلیل محدودیت آزادی بیان به دنبال داشته است.

واکنش‌ها و پیامد‌ها

بازداشت بسنت محمد بار دیگر بحث‌های داغی را درباره حدود آزادی بیان در فضای مجازی و نقش شبکه‌های اجتماعی در مصر ایجاد کرده است. این پرونده همچنین توجهات را به فشار‌های قانونی و اجتماعی بر زنان جوان در این کشور جلب کرده که به دلیل فعالیت‌هایشان در پلتفرم‌های دیجیتال مورد انتقاد و پیگرد قرار می‌گیرند. انتظار می‌رود که این موضوع به بحث‌های گسترده‌تری درباره تعادل بین حفظ ارزش‌های سنتی و آزادی‌های فردی در عصر دیجیتال منجر شود.

