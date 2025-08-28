در یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنعتی کشور، شرکت نفت ایرانول با مدیریت مهندس عیسی اسحاقی توانست عنوان «واحد نمونه سال ۱۴۰۳» را از آن خود کند؛ افتخاری که در مراسمی با حضور رئیس‌جمهور و وزیر صمت رقم خورد و دستاوردهای تاریخی این شرکت در رشد تولید، فروش و سودآوری را برجسته ساخت.

در مراسمی با حضور دکتر مسعود پزشکیان، و سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از عیسی اسحاقی، مدیرعامل شرکت نفت ایرانول، به‌عنوان واحد نمونه سال ۱۴۰۳ تجلیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ایرانول، این مراسم صبح روز (سه‌شنبه، چهارم شهریورماه) در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد و طی آن، تندیس زرین به پاس مدیریت اثربخش و عملکرد موفق این شرکت به مدیرعامل ایرانول اهدا گردید.

بر اساس این گزارش، ایرانول در سال گذشته با هدایت مهندس اسحاقی توانست به رشد قابل توجهی دست یابد؛ از جمله افزایش ۴۸ درصدی درآمد، رشد ۱۳ درصدی تولید و فروش، و جهش ۶۳ درصدی سودآوری. این دستاوردها سال ۱۴۰۳ را به یکی از دوره‌های برجسته و متمایز در کارنامه این شرکت تبدیل کرده است.