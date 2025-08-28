En
کشف تجهیزات جاسوسی علت حملات اسرائیل بود

خبرگزاری سوریه (سانا) در گزارشی علت حملات رژیم صهیونیستی به جنوب دمشق را کشف تجهیزات جاسوسی این رژیم توسط ارتش سوریه اعلام کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ یک منبع آگاه دولتی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری سانا اعلام کرد که نیرو‌های ارتش روز سه‌شنبه هنگام گشت زنی در منطقه جبل المانع در جنوب دمشق، تجهیزات جاسوسی و استراق سمع رژیم صهیونیستی را کشف کردند.

وی افزود که این نیرو‌ها در حال بررسی تجهیزات کشف شده بودند که مورد حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفتند و شماری از آنها کشته و زخمی شدند.

به گفته این منبع آگاه، حملات هوایی رژیم صهیونیستی تا شامگاه چهارشنبه از دسترسی به منطقه جلوگیری کرد، اما در نهایت نیرو‌های ارتش توانستند با سلاح مناسب، بخشی از تجهیزات کشف شده را منهدم و اجساد کشته‌ها را به خارج از منطقه منتقل کنند.

وی گفت که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ادامه این منطقه را در چند نوبت هدف قرار دادند و در آن منطقه نیرو پیاده کردند که اطلاع بیشتری از عملیات آنها در دسترس نیست.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز در گزارشی در این باره افزود: نظامیان اسرائیلی در یکی از پایگاه‌های وزارت دفاع سوریه در منطقه الکسوه در ریف دمشق عملیات هلی برن انجام دادند و مقداری تجهیزات نظامی را منهدم و بخشی از آن را منتقل کردند.

این رسانه رژیم صهیونیستی، اعلام کرد: این عملیات با استفاده از چهار فروند بالگرد و مشارکت ۳۰ نظامی و همراه با شلیک گلوله‌های منور توسط جنگنده‌های اسرائیلی انجام شد.

به گزارش ایرنا، منابع خبری ساعاتی پیش گزارش دادند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مناطقی در اطراف پایتخت سوریه را بمباران کرده‌اند.

رسانه‌های سوریه اعلام کردند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در چند نوبت مقر‌ها و پایگاه‌های نظامی در مناطق قطنا، جبل المانع و الکسوه را بمباران کرده‌اند.

منابع خبری از وجود شماری کشته و زخمی در این حملات و حرکت گسترده خودرو‌های امدادی به سمت مناطق بمباران شده خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از سقوط دولت بشار اسد به شدتِ حملات خود علیه زیرساخت‌ها و مراکز نظامی سوریه افزود و در ماه‌های گذشته در چندین نوبت مراکز نظامی این کشور را بمباران کرد.

از زمان سقوط دولت اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سرزمین اصلی سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.

