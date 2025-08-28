En
زیردریایی هسته‌ای آمریکا به ونزوئلا نزدیک شد

به گفته منابع آگاه، نیروی دریایی آمریکا دست‌کم هفت کشتی، از جمله سه ناوشکن موشک‌انداز، یک کشتی تهاجمی آبی‌خاکی، یک رزم‌ناو موشک‌انداز و زیردریایی تهاجمی هسته‌ای به آب‌های نزدیک ونزوئلا اعزام کرده است.
زیردریایی هسته‌ای آمریکا به ونزوئلا نزدیک شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ افزایش تحریک‌آمیز حضور دریایی آمریکا در نزدیکی ونزوئلا، تنش‌ها را در آمریکای لاتین شعله‌ور کرده است. استقرار ناو‌های جنگی و هزاران ملوان آمریکایی باعث شده نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا نیرو‌هایی را فرابخواند.

 در بحبوحه این تحولات، رسانه آمریکایی گزارش داد که پنتاگون ناوهای جنگی را به آب‌های اطراف آمریکای مرکزی و جنوبی اعزام کرده است؛ یک تجمع دریایی غیرمعمول بزرگ که تنش‌ها با ونزوئلا و دیگر کشورهای آمریکای لاتین را افزایش داده است.

به گفته منابع آگاه که با فایننشال تایمز صحبت کردند، نیروی دریایی آمریکا دست‌کم هفت کشتی، از جمله سه ناوشکن موشک‌انداز، یک کشتی تهاجمی آبی‌خاکی و یک رزم‌ناو موشک‌انداز اعزام کرده است.

به گفته یک منبع، یک زیردریایی تهاجمی هسته‌ای نیز اعزام شده است.

دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا این اقدام که شامل هزاران ملوان و تفنگدار دریایی است را بخشی از تلاش‌های خود برای مقابله با قاچاق مواد مخدر توسط کارتل‌ها توصیف کرده است.

کاخ سفید هم لحن خصمانه‌تری نسبت به نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا اتخاذ کرده و او را «غیرقانونی» خوانده و به قاچاق مواد مخدر متهم کرده است.

مادورو در پاسخ به استقرار آمریکا نیروهای نظامی را فراخوانده، در حالی که گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا پیشنهاد داده نیروهای مسلح کشورش می‌توانند در صورت حمله از ونزوئلا حمایت کنند.

کرولاین لویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا قصد دارد نیرو در ونزوئلا مستقر کند، گفت ترامپ «آماده است از هر عنصر قدرت آمریکا برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور استفاده کند.»

او همچون دیگر مقامات آمریکایی مدعی شد که مادورو «رئیس‌جمهور مشروعی نیست.» او گفت: «او رهبر فراری این کارتل است.»

در همین حال شان پارنل، سخنگوی پنتاگون گفت که وزارت دفاع آمریکا درباره عملیات‌های آینده اظهار نظر نمی‌کند.

به گزارش فایننشال تایمز، اما تحلیلگران گفتند گستردگی این استقرار نشان می‌دهد که عملیات آمریکا ممکن است فراتر از تمرکز اعلام‌شده بر قاچاق مواد مخدر باشد.

ایوان الیس، عضو تیم مایک پامپئو، وزیر خارجه پیشین در دولت اول ترامپ گفت: «این نیرو از نظر ماهیت و اندازه با عملیات ضد مواد مخدر همخوانی ندارد. مأموریت منطقی یک عملیات دستگیری و انتقال مادورو خواهد بود، هرچند مطمئن نیستم ترامپ هنوز به اجرای آن متعهد باشد.»

به گفته یک منبع آگاه از مأموریت، دو ناو جنگی، «یواس‌اس جیسون دانام» و «یواس‌اس گریولی»، اکنون در سواحل ونزوئلا مستقر هستند.

یک مقام آمریکایی گفت: سومین ناوشکن موشک‌انداز، «یواس‌اس سمپسون»، در حال حاضر در اقیانوس آرام در جنوب پاناما قرار دارد.

طبق گفته یک منبع آگاه، کشتی تهاجمی آبی‌خاکی «یواس‌اس ایووجیما» و دو کشتی پشتیبانی دیگر که در مجموع بیش از ۴۵۰۰ نیروی نظامی حمل می‌کنند، نیز در راه این منطقه هستند.

این منبع افزود نیروی دریایی آمریکا همچنین رزم‌ناو موشک‌انداز «یواس‌اس لیک ایری» و زیردریایی هسته‌ای «یواس‌اس نیوپورت نیوز» را به این منطقه اعزام کرده است. پنج مورد از هشت کشتی به موشک‌های تاماهاوک مجهز هستند که قادر به هدف قرار دادن اهداف زمینی‌اند.

سیاست دولت ترامپ در قبال ونزوئلا میان حملات لفظی علیه مادورو و مذاکرات پشت پرده برای آزادی زندانیان و توافق‌های نفتی با کاراکاس در نوسان بوده است.

الیس، که در کالج جنگ ارتش آمریکا تدریس می‌کند، گفت ترکیب این نیروهای مستقر در نزدیکی ونزوئلا به واشنگتن اجازه می‌دهد «خیلی سریع تعداد زیادی نیرو را از طریق هوا و دریا در زمین مستقر کند.»

به گزارش فایننشال تایمز، بزرگی این استقرار یادآور مأموریت‌های آمریکا در هائیتی در سال ۱۹۹۴ برای سرنگونی حاکمیت نظامی به رهبری رائول سدراس و در پاناما در سال ۱۹۸۹ برای برکناری ژنرال مانوئل نوریگا است.

 
 
 
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
2
4
پاسخ
دزد سر گردنه ای مانند ترامپ
برای چنبر بر منابع نفتی ونزوئلا
هر کاری می کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
1
2
پاسخ
چشمها به ونزوئلا معطوف می شود ولی اتفاقات در ایران می افتند!!
ترامپ حرفش با عملش 180 درجه متفاوت است!!
هوشیار باشید فقط همین!
