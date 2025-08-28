واکنش چشمی به بازی با افغانستان و تاجیکستان: هیچ دیداری آسان نیست

به گزارش تابناک و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، روزبه چشمی در نشست خبری پیش از شروع رقابت های کافا ۲۰۲۵ گفت: ابتدا بابت حضور در تاجیکستان و میزبانی آنها تشکر می کنیم. خوشحال هستیم برای این بازی ها در تاجیکستان هستیم.

بازیکن تیم ملی ایران افزود: امروز اولین جلسه تمرینی را انجام می‌دهیم. از روزی که اردو را شروع کرده و لباس تیم ملی را می‌پوشیم، همه بازی ها مهم است. هیچ یک بازی های کافا نیز آسان نیست زیرا همه تیم‌های آسیایی پشرفت کرده‌اند‌. می‌خواهیم با تلاش بهترین عملکرد را داشته و فوتبال خوبی بازی کنیم تا نتیجه دوره قبل تکرار شود. مهم تر از همه این است که اهداف کادرفنی را دنبال کرده و با انجام دادن فوتبالی در سطح مردم ایران آنها را خوشحال کنیم.

روزبه چشمی درباره فشردگی مسابقات باشگاهی و ملی و تاثیر آن روی عملکرد بازیکنان گفت: اکثر بازی‌ها، مخصوصاً سال منتهی به جام جهانی، هر ۷۲ ساعت یک بار یا هر سه روز یک بار برگزار می‌شوند و فکر می‌کنم این یک ریتم طبیعی است. فقط شاید بشود با برنامه‌ریزی بهتر، مخصوصاً در بازی‌های لیگ خودمان، کمک بزرگی به تیم ملی کرد تا زمان و فضای بیشتری برای تیم ملی فراهم شود و اهداف کادرفنی بهتر پیاده شود.

او ادامه داد: فکر می‌کنم از لحاظ فشار، این وضعیت کاملاً نرمال است و اتفاقی است که در کل دنیا رخ می‌دهد. مطمئناً بازی‌ها در سال منتهی به جام جهانی فشرده‌تر خواهد شد و همه بازیکنان با این موضوع کنار آمده‌اند و می‌دانند که امسال سال سختی است. برای اینکه بتوانیم در جام جهانی نتیجه بگیریم، قطعاً باید تمرینات فشرده‌تری داشته باشیم، چه در بازی‌های لیگ و چه در اردوهای تیم ملی.

چشمی در پایان گفت: با برنامه‌ریزی که فدراسیون دارد و بازی‌های بهتر در فیفادی‌های بعدی، امکان رویارویی با رقبای اروپایی و آفریقایی فراهم می‌شود تا تیم ملی به سطحی نزدیک شود که کادر فنی انتظار دارد و ا‌ن‌شاالله هیچ مشکل خاصی هم پیش نخواهد آمد.