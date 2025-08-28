En
تلگرام رفع فیلتر می شود

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: در رفع فیلتر تلگرام قرار بود راهگشایی هایی صورت بگیرد که با جنگ اخیر تلاقی پیدا کرد، وزارت ارتباطات پیگیر مسائل فنی آن است و مذاکراتی در این زمینه صورت گرفته است.
تلگرام رفع فیلتر می شود

 به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ الیاس حضرتی در گفت وگویی با بیان این که « آقای دکتر پزشکیان رویه اش بر این است که با تعامل و هماهنگی  و با اتفاق مسائل را حل کند و اینگونه نباشد که اگر امروز ایشان مساله ای را حل کرد فردا دیگری بیایید و آن را برگرداند.» افزود:  در رمورد رفع فیلترینگ هم تصمیم گیرنده شورای عالی فضای مجازی است و فضای آن جا به شکلی است که بخشی از ترکیب آن با این موضوع مخالف صد در صد هستند. با این حال آن جا به شکلی برخورد شد که  دو پلتفرم واتس آپ و بخشی از گوگل رفع فیلتر شدند. در مورد یوتویوپ هم برای مدارس و دانشگاهها و پژوهشگران اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: در مورد تلگرام هم قرار بود راهگشایی هایی صورت بگیرد که با جنگ اخیر تلاقی پیدا کرد و  وزارت ارتباطات پیگیر مسائل فنی آن و مذاکراتی در این زمینه صورت گرفته است.

وی با اشاره به اختلاف فهم چریان های سیاسی و برخی اقراد در مورد رفع فیلترینگ اظهار کرد: برخی معتقدند که مثلا واتس آپ خدمات به سازمان های جاسوسی می دهد. این در حالی است که اگر هم پلتفرمی مانند واتس آپ یک ابزار جاسوسی باشد، استفاده آن با فیلترشکن کارایی این ابزار را چند برابر می کند.  چرا که ولتس آپ امکانات و فرصت هایی دارد  و عادت هایی ایجاد کرده است که نمی توان آن را به سادگی از زندگی مردم حذف کرد و در صورت فیلتر بودن هم پول فیلترشکن می دهند و هم گلایه به حق دارند.

رئیس شورایی اطلاع رسانی دولت گفت: به نظرم می شود موضوع تلگرام و دیگر مراسم را هم حل کرد ولی راهش این نیست که پا را ببندیم و بگوییم بدو.

تلگرام رفع فیلتر الیاس حضرتی
علی
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
0
3
پاسخ
دقیقا درگیر بررسی چه موارد فنی هستند ؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
سرگرمی جدید برای مردم و عدم توجه به افزایش قیمت دلار.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
0
2
پاسخ
نمی دانم چرا ،آدم یاد رفع فیلترینگ یکباره و عجیب واتس اپ قبل از جنگ اخیر با سگهای صهیونیست و آمریکای بی همه چیز می افتد! جریان نفوذ را باید در کجاها و چه کسانی پیگیری کرد؟ البته من یکی از شاکیان صد در صد وضعیت فعلی فیلترینگ هستم ولی نه به هر قیمتی و در هر زمانی اول طرفدار امنیت کشور عزیزم و مردم آن هستم.
ناشناس
|
Hungary
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
0
2
پاسخ
صد میخواهیم نکنید چرا از اول فیلتر کردید اب برق نان برایمان نمانده است دلار صد هزار تومان را رده کرده است حالا یادتان آمده چه فایده ای دارد چه گرفتاری شده ایم از دست شما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
0
3
پاسخ
خیلی پیشرفت خوب و قابل توجهی است ولی مشکل اقتصادی و دلار و تورم و ناترازی چه؟ دلار رفت بالای صد هزار تومان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
1
1
پاسخ
مگه فیلتره؟؟؟؟هر وقت میبینن دیگه نمیتونن ادامه بدن رفع فیلتر میکنن،،بهتر نیست از اول کاری نکنید که نمیتوانید آدامس بدید و برای کشور هزینه درست نشه؟!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
0
4
پاسخ
اینم عوض دلار ۱۰۳ تومن
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
0
3
پاسخ
خسته نباشید
۸ سال تلگرام را فیلتر کرده‌اید
میلیون‌ها ایرانی را عصبی و ناراحت کرده‌اید
ده‌ها هزار کسب و کار و شغل را از رونق انداخته‌اید
به بساط فیلترشکن فروش‌ها رونق داده‌اید
بازار رونق برای وی پی ان فروش‌ها به راه انداخته‌اید

الان هنوز دنبال مذاکرات برای رفع فیلتر تلگرام هستید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
0
0
پاسخ
اینستاگرام را در اولویت بگذارید چون کسب و کار است
