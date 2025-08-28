تلگرام رفع فیلتر می شود

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: در رفع فیلتر تلگرام قرار بود راهگشایی هایی صورت بگیرد که با جنگ اخیر تلاقی پیدا کرد، وزارت ارتباطات پیگیر مسائل فنی آن است و مذاکراتی در این زمینه صورت گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ الیاس حضرتی در گفت وگویی با بیان این که « آقای دکتر پزشکیان رویه اش بر این است که با تعامل و هماهنگی و با اتفاق مسائل را حل کند و اینگونه نباشد که اگر امروز ایشان مساله ای را حل کرد فردا دیگری بیایید و آن را برگرداند.» افزود: در رمورد رفع فیلترینگ هم تصمیم گیرنده شورای عالی فضای مجازی است و فضای آن جا به شکلی است که بخشی از ترکیب آن با این موضوع مخالف صد در صد هستند. با این حال آن جا به شکلی برخورد شد که دو پلتفرم واتس آپ و بخشی از گوگل رفع فیلتر شدند. در مورد یوتویوپ هم برای مدارس و دانشگاهها و پژوهشگران اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: در مورد تلگرام هم قرار بود راهگشایی هایی صورت بگیرد که با جنگ اخیر تلاقی پیدا کرد و وزارت ارتباطات پیگیر مسائل فنی آن و مذاکراتی در این زمینه صورت گرفته است.

وی با اشاره به اختلاف فهم چریان های سیاسی و برخی اقراد در مورد رفع فیلترینگ اظهار کرد: برخی معتقدند که مثلا واتس آپ خدمات به سازمان های جاسوسی می دهد. این در حالی است که اگر هم پلتفرمی مانند واتس آپ یک ابزار جاسوسی باشد، استفاده آن با فیلترشکن کارایی این ابزار را چند برابر می کند. چرا که ولتس آپ امکانات و فرصت هایی دارد و عادت هایی ایجاد کرده است که نمی توان آن را به سادگی از زندگی مردم حذف کرد و در صورت فیلتر بودن هم پول فیلترشکن می دهند و هم گلایه به حق دارند.

رئیس شورایی اطلاع رسانی دولت گفت: به نظرم می شود موضوع تلگرام و دیگر مراسم را هم حل کرد ولی راهش این نیست که پا را ببندیم و بگوییم بدو.