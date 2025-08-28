En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

باورهای غلط درباره مکانیسم‌ ماشه یا همان اسنپ‌بک!

کد خبر: ۱۳۲۵۱۳۹
| |
746 بازدید
|
۵
باورهای غلط درباره مکانیسم‌ ماشه یا همان اسنپ‌بک!
اشتراک گذاری
برچسب ها
مکانیسم ماشه اسنپ بک صادرات نفت ایران
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار رسمی: نفت ایران صادر نشود، حتماً برای بقیه هم نباید صادر شود!
مکانیزم ماشه از امروز با چه فرآیندی فعال می‌شود؟
سازمان ملل شرط فعال‌سازی اسنپ‌بک را اعلام کرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Oman
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
0
1
پاسخ
خوب خداروشکر نگرانی حل شد... فقط قیمت دلار نمیدونیم داره بالا میره که اینم احتمالا چیز خاصی نیست...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
0
1
پاسخ
باورهاي غلط مربوط به تبيان است.
درستش اين است كه تحريمهاي بيشتر و فشار بيشتر به همراه دارد و امكان صادرات نفت را به حداقل مي رساند و صادرات ديگر را مختل ميكند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
0
1
پاسخ
دقیقا باورهای شما غلط است. تمام مسایلی که گفتید در زمان دولت احمدی نژاد با تحریمهای شورای امنیت دچار بحران شد و حکومت تصمیم گرفت برای رفع بحران برجام را بپذیرد. الان داریم بر می گردیم به همان نقطه بحران
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
0
1
پاسخ
این جور که شما توضیح دادی ما باز هم پیروز شدیم مکانیسم ماشه خیلی عالیه همه ی دنیا حسرت دارند که مثل ما تحریم همه جانبه بشن چه قدر ما خوشبختیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
0
0
پاسخ
باورهای غلط: :تحریم کاغذ پاره ای بیش نیست:"

واقعیت: دلار 120 هزار تومان
برچسب منتخب
# مکانیزم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۳۹۲ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۳ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۴ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۷۱ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۶۹ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005YjD
tabnak.ir/005YjD