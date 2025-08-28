۰۶/شهريور/۱۴۰۴
Thursday 28 August 2025
۱۲:۱۲
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
سیاسی
»
عمومی
بازدید
746
746
بازدید
۵
پ
باورهای غلط درباره مکانیسم ماشه یا همان اسنپبک!
کد خبر:
۱۳۲۵۱۳۹
تاریخ انتشار:
۰۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۷
28 August 2025
کد خبر:
۱۳۲۵۱۳۹
|
۰۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۷
28 August 2025
|
746
بازدید
746
بازدید
|
۵
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
مکانیسم ماشه
اسنپ بک
صادرات نفت ایران
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکهکننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب میبلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانهها را منفجر کرد
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار رسمی: نفت ایران صادر نشود، حتماً برای بقیه هم نباید صادر شود!
مکانیزم ماشه از امروز با چه فرآیندی فعال میشود؟
سازمان ملل شرط فعالسازی اسنپبک را اعلام کرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۲
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۵
ناشناس
|
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
0
1
پاسخ
خوب خداروشکر نگرانی حل شد... فقط قیمت دلار نمیدونیم داره بالا میره که اینم احتمالا چیز خاصی نیست...
ناشناس
|
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
0
1
پاسخ
باورهاي غلط مربوط به تبيان است.
درستش اين است كه تحريمهاي بيشتر و فشار بيشتر به همراه دارد و امكان صادرات نفت را به حداقل مي رساند و صادرات ديگر را مختل ميكند.
ناشناس
|
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
0
1
پاسخ
دقیقا باورهای شما غلط است. تمام مسایلی که گفتید در زمان دولت احمدی نژاد با تحریمهای شورای امنیت دچار بحران شد و حکومت تصمیم گرفت برای رفع بحران برجام را بپذیرد. الان داریم بر می گردیم به همان نقطه بحران
محسن
|
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
0
1
پاسخ
این جور که شما توضیح دادی ما باز هم پیروز شدیم مکانیسم ماشه خیلی عالیه همه ی دنیا حسرت دارند که مثل ما تحریم همه جانبه بشن چه قدر ما خوشبختیم.
ناشناس
|
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
0
0
پاسخ
باورهای غلط: :تحریم کاغذ پاره ای بیش نیست:"
واقعیت: دلار 120 هزار تومان
برچسب منتخب
# مکانیزم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود
الی گشت
آخرین اخبار
تلگرام رفع فیلتر می شود
قلعهنویی: بازیکن درست زندگی کند، از حالا باید به فکر جام جهانی باشد
باورهای غلط درباره مکانیسم ماشه یا همان اسنپبک!
یک پیشنهاد جذاب برای خانهدار شدن
زن آمریکایی که قرآنسوزی کرد کیست؟
این خودروها گران شد / تب دلار دامن بازار خودرو را هم گرفت
حسین علایی: در حال حاضر غنیسازی صفر است
شریعتمداری: گروسی و موساد ارتباط پنهانی دارند
نگرانی و سوءظن سنگین بر آغاز همکاری جدید ایران و آژانس
شوک به کشتی آمریکا: محرومیت ۳ ساله جانشین دیوید تیلور!
آخرین قیمت سمند، شاهین، پژو، کوییک و تارا + جدول
استمرار توهین به رییسجمهور حتی بعد از تذکر رهبری
آقای پزشکیان؛ به وعده رفع فیلتر عمل کنید!
حمید رسایی آشکارا در برابر رهبری ایستاده!
دیپلمات اروپایی: گفتوگو با ایران متوقف نخواهد شد
وب گردی
بیمه شخص ثالث ایران
تحصیل در ایتالیا
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
لحظات آماده سازی موشکها برای پرتاب سمت اسرائیل
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمیآورد
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
امکان صدور سند مالکیت برای باغها و زمینهای زراعی
زمان آغاز سال تحصیلی رسما اعلام شد
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
شهره صولتی: به ایران میآیم و حرم امام رضا میروم!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
نامه ماکرون به نتانیاهو: اسرائیل به شکست میرسد
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
(۳۹۲ نظر)
جدال عربها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
(۳۳۴ نظر)
حمله توهینآمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
(۳۲۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستانوبلوچستان
(۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!
(۱۶۳ نظر)
لحظات آماده سازی موشکها برای پرتاب سمت اسرائیل
(۱۲۴ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمیآورد
(۱۱۵ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغانها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع میشوند؟
(۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی میکند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!
(۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
(۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟
(۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ میروند، دلایلش هم معلوم است!
(۷۳ نظر)
شهره صولتی: به ایران میآیم و حرم امام رضا میروم!
(۷۱ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟
(۶۹ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!
(۶۵ نظر)
tabnak.ir/005YjD
tabnak.ir/005YjD
کپی شد