شوک به کشتی آمریکا: محرومیت ۳ ساله جانشین دیوید تیلور!

آرون بروکس، دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۲۴ پاریس، به دلیل آزمایش مثبت دوپینگ برای ماده ممنوعه «دهیدرواپیاندروسترون» از سوی آژانس مبارزه با دوپینگ ایالات متحده به مدت سه سال از حضور در میادین ورزشی محروم خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسناس؛ یک سال پس از کنار زدن دیوید تیلور و کسب اولین مدال المپیک خود در پاریس، به نظر می‌رسد آرون بروکس از حضور در میادین ورزشی محروم خواهد شد.

طبق گزارشی از پت مینئو، کارشناس کشتی آمریکا، بروکس از سوی آژانس مبارزه با دوپینگ ایالات متحده به مدت سه سال از حضور در مسابقات محروم شده است. این محرومیت پس از آن اعمال شد که آزمایش بروکس برای "دهیدرواپیاندروسترون"، یک ماده آنابولیک ممنوعه، در ماه آوریل مثبت اعلام شد.

آژانس مبارزه با دوپینگ ایالات متحده فعلا به طور رسمی این حکم را اعلام نکرده است.

بروکس در بیانیه‌ای در ماه ژوئن گفت: به نسل بعدی و آینده می‌گویم همیشه مراقب آنچه وارد بدن خود می‌کنید باشید. جهل کشنده است و حتی چیزی که در فروشگاه مواد غذایی محلی شما بی‌ضرر به نظر می‌رسد، می‌تواند عواقبی داشته باشد.

اگر این محرومیت تأیید شود، بروکس ممکن است از تمرین با اعضای تیم آمریکا در هر یک از مراکز کشتی منع شود. این محرومیت سه ساله درست همزمان با شروع مسابقات انتخابی تیم المپیک آمریکا برای بازی‌های المپیک ۲۰۲۸، به پایان می‌رسد.

بروکس در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس جانشین دیوید تیلور شد و مدال برنز وزن ۸۶ کیلوگرم را از آن خود کرد. او در انتخابی المپیک توانسته بود تیلور را شکست دهد. در این وزن ماگومد رمضانوف داغستانی با برتری برابر حسن یزدانی مصدوم مدال طلا گرفت.

