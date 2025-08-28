آقای پزشکیان؛ به وعده رفع فیلتر عمل کنید!

خانم سخنگوی دولت پس از یک سال حقیقتی را گفتند که شاید دیگران هم می‌دانستند ولی دوست نداشتند به آن اذعان کنند. وی گفت: «رئیس‌جمهور رئیس شورای عالی فضای مجازی است و می‌تواند بصورت دستوری موضوع را حل کند ولی نگاه دولت نگاه وفاق و نگاه پذیرش بر موضوعات است؛ برای همین فرآیند طولانی شده است.»

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه هم‌میهن نوشت: بهتر از این نمی‌شد که نشان داد مسائل قابل حل است ولی حل آنها تعلیق به محال شده است، زیرا با تفسیر رسمی از راهبرد خوب وفاق؛ در عمل هیچ مسئله مهمی حل نمی‌شود. چون آنها که مورد نظر دولت برای کسب وفاق هستند، هدفی جز زمین‌گیر کردن مردم و دولت ندارند.

وفاق با کسانی که نه مسئولیتی می‌پذیرند و نه حتی مردم آنان را می‌شناسند آن هم به قیمت اصرار بر یک سیاست نادرست و شکست‌خورده هر چه هست وفاق نیست.

تازه میان مسائل مهم کشور، چون ناترازی‌ها و سیاست خارجی فیلترینگ اهمیت کمتری دارد، چون به برکت فساد ناشی از فیلترشکن‌ها مردم سیاست فیلترینگ را خنثی کرده و دور زده‌اند. ولی این اقرار خانم سخنگو نشان می‌دهد که همه تصمیمات مهم گروگان این تعبیر ناروا از وفاق شده است. وفاق با نیرو‌های ناشناخته و اصرار بر ادامه وجود سیاست‌های ضدمردمی و شکست‌خورده اشتباهی مسلم است.

حداقل انتظار ما از خانم سخنگو این است که بفرمایند مخالفان رفع فیلترینگ چه دلایل موجهی دارند تا مردم هم با آنها همراه شوند. یا اگر مردم نمی‌پذیرند، حداقل بدانند آنان چه می‌گویند و در اتاق‌های دربسته این شورا‌های عریض و طویل چه می‌گذرد و کارشناسان درباره این تصمیمات چه می‌گویند؟

آقای رئیس‌جمهور مطابق شرع یا سیره امام علی که خیلی به آن استناد کردند و هم‌چنان می‌کنند، وظیفه دارند که به انجام وعده‌های خود ملتزم باشند و رفع فیلترینگ ساده‌ترین و بی‌زیان‌ترین آنهاست که تمامش سوداست. سود برای ارتباطات امن و مردم است. چرا باید اصلاح سیاست‌ها را به منافع و زیاده‌خواهی‌های گروهی اندک و زیاده‌خواه گره زد؟ این که گفتند نگاه دولت مبتنی بر وفاق و پذیرش موضوعات است و برای همین فرآیند طولانی شده، بسیار حرف خطرناکی است.

خُب آنان نمی‌خواهند بپذیرند هم‌چنان که تا حالا هم بر اشتباه قطعی خود اصرار دارند؛ پس این وسط حقوق مردم چه می‌شود؟ شما دارید حقوق مردم را وجه‌المصالحه وفاق قرار می‌دهید در حالی که وفاق برای تأمین حقوق مردم است و نه بر عکس.

این اشتباهات گفتاری حکایت از اشتباه فاحش در فهم و درک از ایده وفاق می‌کند. با این استدلال باید گفت که مملکت و حقوق ملت در خدمت وفاق درآمده‌اند؛ و بدتر از این نمی‌توان یک شعار سازنده را لوث و از محتوا تهی کرد.

امیدواریم آقای پزشکیان هر چه زودتر این رویکرد را اصلاح کنند و اجازه ندهند که منافع مردم قربانی لجبازی افرادی غیرمسئول شود. فیلترینگ نسبت به وضعیت ناخرسند سیاست خارجی و اقتصادی و ناترازی‌ها و نیز انتخاب مدیران موضوع مهمتری نیست.

باید دولت و آقای پزشکیان طرحی نو درباره وفاق دراندازند؛ پیش از این که دولت و مردم قربانی برداشت و تفسیر نادرست از این شعار شوند.