حمید رسایی آشکارا در برابر رهبری ایستاده!

​​​​​​​ حمید رسایی این روزها برای دیده‌شدن هیچ خط قرمزی باقی نگذاشته است؛ او پس از آن‎که برخلاف تصریح رهبر انقلاب مبنی بر حمایت از رئیس‌جمهور پرتلاش، سناریوی قدیمی خود در «بنی‌صدرسازی از پزشکیان» را ادامه داد، با موجی از انتقادها روبه‌رو شد.
کد خبر: ۱۳۲۵۱۲۸
| |
2100 بازدید
|
۱۴
به گزارش تابناک؛ روزنامه خراسان نوشت: این چهره جنجالی سیاست اکنون در حرکتی آشکارا خلاف نظر رهبری ـ که هرگونه طرح موضوع «عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور» را بازی در زمین دشمن دانسته‌اند ـ در گفت‌وگویی با علیزاده فعال رسانه‌ای لندن نشین به صراحت اعلام کرده است: «همچنان معتقدم پزشکیان کفایت سیاسی ندارد.»

این موضع‌گیری در شرایطی بیان می‌شود که رهبر انقلاب به‌صراحت این ادبیات در قبال دولت را، بازی در زمین دشمن دانسته‌اند. از همین رو، اظهارات رسایی را نمی‌توان صرفاً یک انتقاد سیاسی یا اختلاف نظر درون‌گفتمانی دانست؛ بلکه به تعبیر بسیاری از تحلیلگران، مصداق ایستادن آشکار در برابر رهبری و خط مشی اعلامی ایشان است.

مرور ساده کارنامه رسایی و طیف همسو با او نشان می‌دهد که مخالفتشان با رهبری و بی‌اعتنایی به گفتمان ایشان پدیده‌ای تازه نیست. از همان ابتدا نیز این فاصله وجود داشت، اما در سایه شعار‌های پررنگ و رجزخوانی‌های انقلابی، خود را به‌عنوان لیدر بخشی از جوانان حزب‌اللهی جا زدند. اکنون همان فاصله‌ها به مرحله‌ای رسیده که آشکارا در برابر صریح‌ترین مواضع رهبری قد علم می‌کنند.

از دهه ۹۰ تا امروز؛ رسایی و تناقض‌های آشکار

نگاهی به گذشته نیز نشان می‌دهد که تناقض‌های جریان نزدیک به رسایی سابقه‌ای طولانی دارد. سال ۱۳۹۰، زمانی که برخی جریانات رادیکال اصولگرایی تازه شکل گرفته بودند، در جمعی دانشجویی مرحوم احمد توکلی صرفاً به این نکته اشاره کرد که اگر نظر کارشناسی‌اش با نظر رهبری متفاوت باشد، در نهایت تبعیت خواهد کرد. همین جمله کافی بود تا هواداران رسایی و همفکرانش او را با الفاظی، چون «ضد ولایت» خطاب کنند. امروز، اما همان جریان، نه‌تنها تفاوت نظر کارشناسی با رهبری را جرم نمی‌داند، بلکه آشکارا به مخالفت مستقیم با صریح‌ترین بیانات رهبری افتخار می‌کند! تفاوتی بنیادین که نشان می‌دهد بسیاری از آن شعار‌های تند و پرطمطراق، نه از سر اعتقاد، بلکه ابزاری برای تثبیت موقعیت سیاسی بوده است.

مسیر طی‌شده از عدالت‎خواهی منحرف تا سوپرانقلابی‌های امروز، به‌روشنی یک الگو را بازتاب می‌دهد: سوءاستفاده از ادبیات انقلابی برای کسب موقعیت سیاسی، حتی اگر به ایستادن در برابر رهبری منجر شود. اگر نیرو‌های مسئول و رسانه‌های منصف امروز نسبت به این روند خطرناک سکوت کنند، فردا باید هزینه انحراف نسل جوان حزب‌اللهی را پرداخت کنند. از این منظر، تقابل انقلابی، عاقلانه و گفتمانی – نه جدل رسانه‌ای – با رسایی و جریان همسو با او ضرورتی انکارناپذیر است. چرا که مسئله امروز، نه شخص پزشکیان، که حفظ سرمایه اجتماعی انقلاب و صیانت از گفتمان رهبری است.

حمید رسایی نماینده مجلس مخالفت با رهبری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
3
41
پاسخ
رسايي و رساييون نگذاشتند مذاكره شود
اين جرات داره بياد بين مردم
بيا جرات كن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
2
28
پاسخ
یکی از عوامل (نارسایی )و مشکلات مهم مملکت وجود تفکراتی چون تفکر آقای( رسایی) است!!
ناشناس
|
France
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
19
8
پاسخ
يعنى حق نداره نظرش رو بده؟ ژورناليست ضد آزادى نديده بوديم. اقلا اين مقالات رو ننويسيد مردم فكر كنن آزادى دارند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
فقط اون حق داره نظر بده؟
چرا مردم عادی نظر بدن زندانند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
1
10
پاسخ
با علیز مقیم انگلیس صحبت میکنه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
0
7
پاسخ
تقابل انقلابی، عاقلانه و گفتمانی – نه جدل رسانه‌ای – با رسایی و جریان همسو با او به تعبیر سعدی گردکان بر گنبد است. گفتمان عاقلانه با رسایی و جریان همسو با او هیچ ثمری ندارد، باز هم به تعبیر سعدی نرود میخ آهنین در سنگ!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
13
0
پاسخ
فقط داره از حق آزادی بیان استفاده میکنه و نظرش رو میده، خود آقا گفته کارشناس میتونه نظر خلاف من داشته باشه. بعد اینکه جایگاه رهبری به گونه ای هست که خیلی ملاحظات داره و آقا اگر خودش معتقد به بی کفایتی دولت باشه صلاح نمیدونه این رو علنی کنه بلکه صلاح میدونه همچنان از پزشکیان حمایت کنه ولی امثال رسایی میتونن و باید در این زمینه روشن گری کنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
ازادی بیان مال همه است نه فقط رساییون اکی؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ این کامنتها را دیگر نزنید بدجور تو مجازی جوابتون میدن اینجا نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
0
10
پاسخ
حمید رسایی آشکارا در برابر رهبری ایستاده!



خوب خلع لباس کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
0
1
پاسخ
رسایی باید خلع لباس بشه هرچه زودتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
0
0
پاسخ
دقت کردین همه سر کاریم؟
یعنی چطوری حاضر به نگارش همچین بندی در برجام شدند که انقدر راحت بتونن مارو تحریم کنند؟
بعد ده سال بدون دستاوردی از برجام دوباره تحریم ها شروع بشه؟
کسی نیست پاسخگو باشه واقعا؟
ناشناس
|
Hungary
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
0
0
پاسخ
رسایی ثابتی بانکی پور کوچک زاده و بازیشون اقطار چند ضلعی دردسر کشور هستند
برچسب منتخب
# مکانیزم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
