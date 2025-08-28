«نبیل ابوردینه» سخنگوی رسمی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در اظهاراتی تاکید کرد که سیاست‌های تل‌آویو منطقه را به بی‌ثباتی می‌کشاند و جامعه جهانی باید فورا برای مقابله با رژیم صهیونیستی در برابر سرپیچی از قوانین بین‌المللی، وارد عمل شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، ابوردینه با اشاره به تشدید خطرناک تنش‌ها از سوی رژیم صهیونیستی در شهرها، روستا‌ها و اردوگاه‌ها، این اقدامات را محکوم و مردود خواند.

وی به تازه‌ترین مورد آن یعنی یورش نظامیان اشغالگر به شهر نابلس از بامداد روز گذشته (چهارشنبه) و هدف قرار دادن شهروندان و مجبور کردن آنها به ترک خانه‌هایشان اشاره کرد و گفت که این اقدامات با ادامه جنگ نسل‌کشی و گرسنگی دادن در نوار غزه همراه شده است.

ابوردینه همچنین تصریح کرد که مسئولیت تشدید حملات ارتش اشغالگر و تروریسم شهرک‌نشینان علیه ملت فلسطین بر عهده کابینه بنیامین نتانیاهو است.

وی هشدار داد که اگر کابینه نتانیاهو به چنین سیاستی ادامه دهد، همه چیز را نابود کرده و منطقه را به سوی تنش و بی‌ثباتی بیشتر سوق خواهد داد.

سخنگوی رسمی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین، بار دیگر از دولت آمریکا خواست تا به مسئولیت‌های خود عمل کرده و بر کابینه نتانیاهو فشار بیاورد تا سیاست‌های خطرناکی که با تمامی قطعنامه‌ها و قوانین بین‌المللی در تضاد است را متوقف و اسرائیل را مجبور به توقف جنگ و سیاست‌های تهاجمی خود کند.

وی با تاکید براینکه جامعه جهانی باید فورا برای مقابله با رژیم صهیونیستی در برابر سرپیچی از قوانین بین‌المللی وارد عمل شود، تصریح کرد که صرف محکومیت و تقبیح کافی نیست و باید تحریم‌هایی اعمال شود که رژیم اشغالگر را وادار به بازنگری در سیاست‌های مخرب خود برای منطقه و جهان کند.

رسانه‌های فلسطینی روز چهارشنبه از تداوم درگیری بین جوانان فلسطینی با نظامیان صهیونیست در شهر نابلس واقع در کرانه باختری خبر دادند.

شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع پزشکی گزارش داد که حدود ۸۰ فلسطینی در درگیری روز چهارشنبه در نابلس واقع در کرانه باختری زخمی شدند.

گزارش‌ها حاکی است که در این حمله چندین خبرنگار نیز در پی شلیک گاز اشک‌آور مصدوم شدند.