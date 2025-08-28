En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فلسطین: سیاست‌های تل‌آویو عامل بی‌ثباتی

«نبیل ابوردینه» سخنگوی رسمی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در اظهاراتی تاکید کرد که سیاست‌های تل‌آویو منطقه را به بی‌ثباتی می‌کشاند و جامعه جهانی باید فورا برای مقابله با رژیم صهیونیستی در برابر سرپیچی از قوانین بین‌المللی، وارد عمل شود.
کد خبر: ۱۳۲۵۱۲۲
| |
203 بازدید
فلسطین: سیاست‌های تل‌آویو عامل بی‌ثباتی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، ابوردینه با اشاره به تشدید خطرناک تنش‌ها از سوی رژیم صهیونیستی در شهرها، روستا‌ها و اردوگاه‌ها، این اقدامات را محکوم و مردود خواند.

وی به تازه‌ترین مورد آن یعنی یورش نظامیان اشغالگر به شهر نابلس از بامداد روز گذشته (چهارشنبه) و هدف قرار دادن شهروندان و مجبور کردن آنها به ترک خانه‌هایشان اشاره کرد و گفت که این اقدامات با ادامه جنگ نسل‌کشی و گرسنگی دادن در نوار غزه همراه شده است.

ابوردینه همچنین تصریح کرد که مسئولیت تشدید حملات ارتش اشغالگر و تروریسم شهرک‌نشینان علیه ملت فلسطین بر عهده کابینه بنیامین نتانیاهو است.

وی هشدار داد که اگر کابینه نتانیاهو به چنین سیاستی ادامه دهد، همه چیز را نابود کرده و منطقه را به سوی تنش و بی‌ثباتی بیشتر سوق خواهد داد.

سخنگوی رسمی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین، بار دیگر از دولت آمریکا خواست تا به مسئولیت‌های خود عمل کرده و بر کابینه نتانیاهو فشار بیاورد تا سیاست‌های خطرناکی که با تمامی قطعنامه‌ها و قوانین بین‌المللی در تضاد است را متوقف و اسرائیل را مجبور به توقف جنگ و سیاست‌های تهاجمی خود کند.

وی با تاکید براینکه جامعه جهانی باید فورا برای مقابله با رژیم صهیونیستی در برابر سرپیچی از قوانین بین‌المللی وارد عمل شود، تصریح کرد که صرف محکومیت و تقبیح کافی نیست و باید تحریم‌هایی اعمال شود که رژیم اشغالگر را وادار به بازنگری در سیاست‌های مخرب خود برای منطقه و جهان کند.

رسانه‌های فلسطینی روز چهارشنبه از تداوم درگیری بین جوانان فلسطینی با نظامیان صهیونیست در شهر نابلس واقع در کرانه باختری خبر دادند.

شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع پزشکی گزارش داد که حدود ۸۰ فلسطینی در درگیری روز چهارشنبه در نابلس واقع در کرانه باختری زخمی شدند.

گزارش‌ها حاکی است که در این حمله چندین خبرنگار نیز در پی شلیک گاز اشک‌آور مصدوم شدند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تشکیلات خودگران فلسطین رژیم صهیونیستی نظامی
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توجیه یک جنایت وحشیانه دیگر در غزه!
آیا اسرائیل و آمریکا به دنبال ماجراجویی جدید هستند؟!
ترامپ به اراضی اشغالی سفر می کند!
برچسب منتخب
# مکانیزم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۳۷۰ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۴۵ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۰ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۸ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۲ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۴ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005Yiw
tabnak.ir/005Yiw