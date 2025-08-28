En
ارمنستان: اجاره ۹۹ ساله کریدور ترامپ قطعی نیست

وزیر خارجه ارمنستان آرارات میرزویان گفت که بحث اجاره ۹۹ ساله گذرگاه موسوم به «کریدور ترامپ» به آمریکا هنوز در مرحله بررسی‌های فنی قرار دارد.
ارمنستان: اجاره ۹۹ ساله کریدور ترامپ قطعی نیست

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ آرارات میرزویان، وزیر خارجه ارمنستان، اعلام کرد که صحبت‌ها درباره امکان اجاره «کریدور ترامپ» به آمریکا که از خاک ارمنستان عبور خواهد کرد، «فعلاً پایه و اساسی در واقعیت ندارد».» کریدور ترامپ «نامی است که اخیرا پس از توافق پاشینیان و الهام علی‌اف با میانجی‌گری دونالد ترامپ بر روی «کریدور زنگزور» گذاشته شده است. کریدوری که قرار است با عبور از خاک ارمنستان، جمهوری آذربایجان را به منطقه «نخجوان» متصل کند. میرزویان در گفت‌و‌گو با تلویزیون ارمنستان افزود: «بحث درباره اجاره ۹۹ ساله هنوز نهایی نشده است. تأکید می‌کنم که توافقاتی درباره آنچه نوشته و منتشر شده وجود دارد، اما جزئیات فنی و زمان‌بندی‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد». میرزویان تصریح کرد که زمینی که زیرساخت‌های مورد استفاده جمهوری آذربایجان از آن عبور خواهد کرد، متعلق به ارمنستان خواهد بود و این کشور بر کریدور مذکور نظارت خواهد کرد تا امنیت آن تضمین شود. او همچنین تأکید کرد که ارمنستان و آمریکا یک شریک ثالث برای اجرای ساخت‌وساز و مدیریت اقتصادی پروژه انتخاب خواهند کرد. وی تأکید کرد که در دیدار‌های واشنگتن هیچ‌گونه بحثی درباره تغییرات در قانون اساسی ارمنستان صورت نگرفته است و این کشور هیچ‌گونه تعهدی برای تغییر آن به نفع طرف ثالث ندارد. وزیر خارجه ارمنستان درباره مزایای اقتصادی و امنیتی پروژه گفت: «ساخت شبکه‌های حمل‌ونقل، خطوط نفت و گاز و کابل‌ها به نفع ارمنستان خواهد بود و تضمین‌های امنیتی اضافی برای کشور فراهم می‌کند».

او افزود که همزمان با احداث زیرساخت‌ها یا حتی پیش از آن، مرزهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان ترسیم و گذرگاه‌های مرزی با نصب پرچم دو کشور و استقرار خدمات گمرکی و مرزبانی ایجاد خواهد شد.این اظهارات پس از دیدار سه‌جانبه‌ای میان نیکول باشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در واشنگتن انجام شد که طی آن دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان اعلامیه‌ای مشترک برای امضای اولیه توافق صلح و ایجاد روابط دیپلماتیک به تصویب رساندند.براساس این توافق، ارمنستان همچنین با همکاری جمهوری آذربایجان، پروژه «دالان ترامپ» را برای انتقال کالا و انرژی از طریق خاک خود اجرا خواهد کرد تا ارتباط بین جمهوری آذربایجان و منطقه نخجوان، که توسط ارمنستان از بخش اصلی این کشور جدا شده، برقرار شود.

