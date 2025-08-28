En
دورهمی سلبریتی‌های موسیقی در رستوران لاکچری + عکس

مهمانی و دورهمی پر زرق و برق خواننده‌های پاپ و رپرهای پرطرفدار در یک رستوران لاکچری خبرساز شده است.
دورهمی سلبریتی‌ها در رستوران لاکچری خیابان فرشته + عکس

به گزارش تابناک به نقل از مجله موسیقی بیلبورد، دوشنبه شب سوم شهریور خیابان فرشته تهران ستاره باران شد و ماشین‌های آخرین مدل یکی پس از دیگری وارد رستوران جدیدالتاسیس فرشته می‌شدند.

کل رستوران برای ستاره‌های پاپ و رپرهای نسل‌های مختلف قُرق شده بود و کسی بدون دعوت اجازه ورود به گران‌ترین رستوران خیابان فرشته تهران را نداشت.

حضور پرتعداد عوامل سکیوریتی با کت و شلوار یکدست مشکی بیش از هر چیزی خبر از یک مهمانی ویژه را می‌داد. مُدل پذیرایی رستوران نیز به سبک  رستوران مشهور نصرت بود  و در آن استیک سرو  می‌شد.

