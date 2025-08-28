En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ادعای نتانیاهو: این موشک‌های ایران می‌تواند آمریکا را هدف قرار دهد!
کد خبر:۱۳۲۵۱۱۶
کد خبر:۱۳۲۵۱۱۶
872 بازدید
نبض خبر

ادعای نتانیاهو: این موشک‌های ایران می‌تواند آمریکا را هدف قرار دهد!

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، بار دیگر در مصاحبه‌ای با پاتریک بت-دیوید ادعا کرد که ایران در حال توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با برد 8000 کیلومتر و قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای است؛ موشک‌هایی که به ادعای او می‌توانند به قلب اروپا و شهرهای آمریکا برسند. او این تهدید را «واقعی» خواند و ایران را دشمن تمدن غرب معرفی کرد! به نظر می‌رسد سخنان نتانیاهو برای همراه کردن بدنه تصمیم گیر آمریکا به قصد ضربه به صنعت موشکی ایران مطرح می‌شود و یک عملیات روانی برای بسترسازی چنین حملاتی است. ادعاهای نتانیاهو را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر بنیامین نتانیاهو موشک قاره پیما ایران موشک دوربرد کلاهک اتمی ویدیو جنگ ایران و اسرائیل توان موشکی ایران بازدارندگی موشکی حمله به صنایع موشکی ایران
اخبار مرتبط
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
تحلیل کارشناسان نظامی آمریکا از مدل‌های موشک‌ ایران که نگران‌شان کرده!
سرهنگ عرب: برنامه موشکی ایران از هسته‌ای خطرناک‌تر است!
گزارش الجزیره از پشت صحنه تولید موشک‌های ایران
روایت سرهنگ آمریکایی از خلع سلاح موشکی ایران
گزارش تلویزیون قطر از موشک‌های ایران که چشم عرب‌ها را گرفته
لحظات تست موشک بالستیک قاسم بصیر، سلاح تازه ایران برای زدن آمریکا و اسرائیل
لفاظی وقیحانه مقام آمریکایی: یا صلح آمیز برنامه هسته‌ای و موشکی را پایان می‌دهید یا نابودش می‌کنیم!
ایرانی‌ها می‌توانند با 20 موشک 20 هدف را در اسرائیل بزنند!
لحظات تست موشک کلیدی ایران؛ مخصوص دیمونا!
رسانه سعودی‌: 3000‌ موشک ایران آماده پرتاب به اسرائیل!
گزارش تلویزیون سعودی از زرادخانه موشکی ایران
لفاظی ترامپ به نتانیاهو؛ آینده ایران متفاوت خواهد بود!
می‌توانیم برد موشک‌ها را به سراسر کره زمین برسانیم
ماجرای هاله عجیب موشک سجیل چه بود؟
تصاویر موشک عظیم در آسمان ایران و آذربایجان
ادعای موشک قاره پیمای ایران که پس گرفته شد: معادل چند بمب اتمی!
تحلیل فنی تک تک موشک‌های ایران توسط سه کارشناس آمریکایی!
ایران موشک دوربرد برای زدن آمریکا می‌سازد!
گزارش تلویزیون آرژانتین از نسل تازه موشک‌های ایران با 5 ماخ سرعت
موشک قاره پیمای کره شمالی در راه ایران؟!
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
لحظات پرتاب شبانه موشک از شاهرود؛ هدف قرار دادن ماهواره جاسوسی اسرائیل؟
این سردار در حال تست موشک قاره‌پیما به شهادت رسید
رونمایی از موتور موشک‌های قاره پیمای ایران؛ افزایش برد به 10 هزار کیلومتر؟
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟