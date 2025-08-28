بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، بار دیگر در مصاحبه‌ای با پاتریک بت-دیوید ادعا کرد که ایران در حال توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با برد 8000 کیلومتر و قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای است؛ موشک‌هایی که به ادعای او می‌توانند به قلب اروپا و شهرهای آمریکا برسند. او این تهدید را «واقعی» خواند و ایران را دشمن تمدن غرب معرفی کرد! به نظر می‌رسد سخنان نتانیاهو برای همراه کردن بدنه تصمیم گیر آمریکا به قصد ضربه به صنعت موشکی ایران مطرح می‌شود و یک عملیات روانی برای بسترسازی چنین حملاتی است. ادعاهای نتانیاهو را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.