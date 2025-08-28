En
واکنش حماس به بیانیه شورای امنیت درباره آتش بس

جنبش حماس، از موضع اخیر شورای امنیت که خواستار آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط در غزه شده، استقبال کرد.
| |
به گزارش تابناک، جنبش مقاومت اسلامی حماس روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از موضع اخیر اعضای شورای امنیت سازمان ملل استقبال کرد و خواستار اقدامات عملی برای مهار رژیم صهیونیستی و واداشتن آن به توقف نسل‌کشی در غزه شد.

در این بیانیه آمده است: حماس از بیانیه شورای امنیت، به‌جز آمریکا، که خواستار آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط در غزه شده و همچنین استفاده از گرسنگی به‌عنوان سلاح را طبق قوانین بین‌المللی ممنوع دانسته است، استقبال می‌کند.

این جنبش تاکید کرد: بیانیه اخیر بار دیگر وضعیت فاجعه‌بار انسانی ناشی از اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه و خطر گسترش قحطی، به‌ویژه تأثیر آن بر کودکان و غیرنظامیان بی‌دفاع را یادآور می‌شود؛ مسأله‌ای که موجب شهادت صدها نفر به‌دلیل سیاست عامدانه گرسنه‌سازی شده است.

حماس این موضع‌گیری را گامی مهم و نشانگر اجماع جهانی علیه نسل‌کشی و جنگ غذایی دانست که اسرائیل علیه بیش از دو میلیون فلسطینی محاصره‌شده به راه انداخته است.

در ادامه، این جنبش تأکید کرد: اصرار آمریکا بر جلوگیری از صدور قطعنامه‌های الزام‌آور، آن را به شریکی کامل در این جنایات بدل کرده و مسئول مستقیم قحطی و کشتار مردم فلسطین می‌سازد.

حماس در پایان از شورای امنیت خواست مسئولیت‌های خود را ایفا کند، با اقدامات عملی جلوی جنایات جنگی کابینه نتانیاهو را بگیرد، به جنگ نزدیک به ۲۳ ماهه پایان دهد و سران رژیم صهیونیستی را به‌عنوان جنایتکاران جنگی در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه کند.

