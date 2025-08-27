بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود

به گزارش تابناک، بروجردی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو ویژه خبری گفت: "وقتی تاسیسات هستهای ما مورد بمباران قرار گرفته، پس بازرسان برای چه به ایران آمدهاند؟" وی همچنین افزود: "اصلاً شرایط برای بازدید بازرسان آژانس فراهم نیست و این موضوع منتفی است."
وی در ادامه اظهار داشت: "فعلاً صورت مسئله ما با آژانس مذاکره برای تعیین چارچوبهای جدید همکاری بعد از جنگ است."
بروجردی همچنین بیان کرد: "نقض قانونی در مورد ورود بازرسان به آژانس صورت نگرفته است."
بروجردی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت: "اولین وظیفه گروسی که تمام قد در اختیار رژیم صهیونیستی است محکومیت تجاوز به ایران است که انجام ندادند."
وی افزود: "پیشنهاداتی ما به آژانس دادیم و پیشنهادات آنها نیز در حال بررسی هستیم."
متقی، کارشناس مسائل سیاسی، گفت: "آتشبس شکل گرفت چون اسرائیلیها به اهدافشان نرسیدند و ادامه جنگ برایشان هزینه داشت."
وی افزود: "دست پر نیروهای مسلح واکنشی بود به تجاوزات رژیم صهیونیستی."
متقی همچنین اشاره کرد: "آمریکاییها از سال گذشته دنبال توقف غنیسازی بودند، اما آمریکا به لحاظ قانون بینالمللی نمیتواند غنیسازی را متوقف کند."
متقی، گفت: "اسنپ بک شوخی نیست و یک تهدید جدی است."
وی افزود: "بحثی که تروئیکای اروپایی بعد از جنگ راه انداخت، تکمیل راهکارهای بعد از جنگ است."
متقی تأکید کرد: "تعلیق غنیسازی به معنای نادیده گرفتن برجام است و فضای فعلی خیلی پرابهام است."
وی در پایان گفت: "اروپاییها در پناه نیروهای نظامی آمریکا قرار گرفتهاند."
متقی، کارشناس مسائل سیاسی، گفت: "اگر ما بکشیم و اروپاییها هم بکشند، هزینه ما بیشتر خواهد بود."
وی افزود: "ما نیاز به توافق داریم تا از افزایش هزینهها جلوگیری کنیم و به یک راهحل مسالمتآمیز دست یابیم."
بروجردی، گفت: "آمریکا از برجام خارج شد و اروپا هم به تعهدات عمل نکرد، پس چه استدلالی برای اسنپ بک وجود دارد؟"
وی ادامه داد: "موضوع اروپا را نباید منفک از آمریکا کنیم، تقسیم کار شده است."
بروجردی همچنین به عدم اجماع در شورای امنیت اشاره کرد و گفت: "وقتی قطعنامهها تصویب شد اجماع وجود داشت اما امروز نه چین و نه روسیه موافق نیستند."
وی افزود: "نقض قانونی در مورد ورود بازرسان به آژانس صورت نگرفته است و ما نظرات غیر منطقی اروپا را قبول نداریم."
متقی، کارشناس مسائل سیاسی، گفت: "قطعنامه پیشنهادی روسیه برای ما مطلوبیت دارد اما رای کافی نمیآورد." وی افزود: "برای ایران بهترین وضعیت این است که جلوی اسنپ بک گرفته شود."
وی ادامه داد: "اروپا فضای رادیکال ایجاد کردهاند و در این یک ماه فرصت، مطلب دوباره بازنویسی میشود."
متقی تأکید کرد: "به نظرم میتواند بین طرفها توافق صورت گیرد و اینطور نیست که از همین فردا اسنپ بک اعمال شود."
