بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود

نماینده مجلس شورای اسلامی به ابهامات پیرامون حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران اشاره کرد و تأکید کرد که شرایط برای بازدید آن‌ها فراهم نیست.
به گزارش تابناک، بروجردی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو ویژه خبری گفت: "وقتی تاسیسات هسته‌ای ما مورد بمباران قرار گرفته، پس بازرسان برای چه به ایران آمده‌اند؟" وی همچنین افزود: "اصلاً شرایط برای بازدید بازرسان آژانس فراهم نیست و این موضوع منتفی است."

وی در ادامه اظهار داشت: "فعلاً صورت مسئله ما با آژانس مذاکره برای تعیین چارچوب‌های جدید همکاری بعد از جنگ است."

بروجردی همچنین بیان کرد: "نقض قانونی در مورد ورود بازرسان به آژانس صورت نگرفته است."
 
بروجردی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت: "اولین وظیفه گروسی که تمام قد در اختیار رژیم صهیونیستی است محکومیت تجاوز به ایران است که انجام ندادند."

وی افزود: "پیشنهاداتی ما به آژانس دادیم و پیشنهادات آنها نیز در حال بررسی هستیم."
 
متقی، کارشناس مسائل سیاسی، گفت: "آتش‌بس شکل گرفت چون اسرائیلی‌ها به اهدافشان نرسیدند و ادامه جنگ برایشان هزینه داشت."

وی افزود: "دست پر نیروهای مسلح واکنشی بود به تجاوزات رژیم صهیونیستی."

متقی همچنین اشاره کرد: "آمریکایی‌ها از سال گذشته دنبال توقف غنی‌سازی بودند، اما آمریکا به لحاظ قانون بین‌المللی نمی‌تواند غنی‌سازی را متوقف کند."
 
متقی، گفت: "اسنپ بک شوخی نیست و یک تهدید جدی است."

وی افزود: "بحثی که تروئیکای اروپایی بعد از جنگ راه انداخت، تکمیل راهکارهای بعد از جنگ است."

متقی تأکید کرد: "تعلیق غنی‌سازی به معنای نادیده گرفتن برجام است و فضای فعلی خیلی پرابهام است."

وی در پایان گفت: "اروپایی‌ها در پناه نیروهای نظامی آمریکا قرار گرفته‌اند."
 
متقی، کارشناس مسائل سیاسی، گفت: "اگر ما بکشیم و اروپایی‌ها هم بکشند، هزینه ما بیشتر خواهد بود."

وی افزود: "ما نیاز به توافق داریم تا از افزایش هزینه‌ها جلوگیری کنیم و به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز دست یابیم."
 
بروجردی، گفت: "آمریکا از برجام خارج شد و اروپا هم به تعهدات عمل نکرد، پس چه استدلالی برای اسنپ بک وجود دارد؟"

وی ادامه داد: "موضوع اروپا را نباید منفک از آمریکا کنیم، تقسیم کار شده است."

بروجردی همچنین به عدم اجماع در شورای امنیت اشاره کرد و گفت: "وقتی قطعنامه‌ها تصویب شد اجماع وجود داشت اما امروز نه چین و نه روسیه موافق نیستند."

وی افزود: "نقض قانونی در مورد ورود بازرسان به آژانس صورت نگرفته است و ما نظرات غیر منطقی اروپا را قبول نداریم."

متقی، کارشناس مسائل سیاسی، گفت: "قطعنامه پیشنهادی روسیه برای ما مطلوبیت دارد اما رای کافی نمی‌آورد." وی افزود: "برای ایران بهترین وضعیت این است که جلوی اسنپ بک گرفته شود."

وی ادامه داد: "اروپا فضای رادیکال ایجاد کرده‌اند و در این یک ماه فرصت، مطلب دوباره بازنویسی می‌شود."

متقی تأکید کرد: "به نظرم می‌تواند بین طرف‌ها توافق صورت گیرد و اینطور نیست که از همین فردا اسنپ بک اعمال شود."

جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
زمان آغاز سال تحصیلی رسما اعلام شد
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
نامه ماکرون به نتانیاهو: اسرائیل به شکست می‌رسد
