En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سازمان ملل شرط فعال‌سازی اسنپ‌بک را اعلام کرد

سخنگوی سازمان ملل گفت برای فعال کردن مکانیسم «اسنپ‌بک» که تحریم‌های شورای امنیت این سازمان را علیه ایران بازمی‌گرداند، کشورهای مایل به انجام این کار باید نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل ارسال کنند.
کد خبر: ۱۳۲۵۱۰۵
| |
1275 بازدید
سازمان ملل شرط فعال‌سازی اسنپ‌بک را اعلام کرد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل متحد شامگاه چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «برای موضوع اسنپ بک، باید نامه‌ای به رئیس شورای امنیت ارسال شود. نه به دبیرکل، که قبلا در جلسه توجیهی هم اشتباه گفتم.»

بنا بر این گزارش، سخنگوی سازمان ملل افزود که اطلاعات بیشتری را بعدا ارائه خواهد کرد.

پیش از این، پایگاه خبری «آکسیوس» گزارش داده بود که رهبران اروپایی به از سرگیری تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران نزدیک شده‌اند.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که ایران و تروئیکای اروپایی - بریتانیا، فرانسه و آلمان - روز سه‌شنبه دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای را در ژنو برگزار کردند.

«اسماعیل بقائی» سه‌شنبه شب بعد از پایان گفت‌وگوهای ایران و اروپا در ژنو با اشاره به ادعاهای اخیر کشورهای اروپایی درباره امکان استفاده از سازوکار بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران از سوی آنها تاکید کرد: «موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران روشن است؛ هیچ یک از سه کشور اروپایی از نظر حقوقی و قانونی چنین حقی ندارند و در صورت اقدام، تبعات آن متوجه خود آن کشورها نیز خواهد بود.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
سازمان ملل ایران اروپا اسنپ بک مکانیسم ماشه تحریم ها خبر فوری
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اظهار نظر گروسی درباره تاسیسات هسته‌ای نظنز و فردو
رایزنی گروسی با وزیر انرژی آمریکا درباره ایران
ثابتی: جاسوسان به تهران آمدند / قطعیت جنگ بعدی با این توافق
بازرسان آژانس در ایران چه می‌کنند؟/ شائبه دور خوردن مجلس توسط دولت
واکنش سریع دلار به مذاکرات امروز در ژنو
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و تروئیکای اروپایی درباره ایران
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه، پنج‌شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴
چین: هیچ توجیهی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک وجود ندارد
روایت اکسیوس از شروط اروپا برای عدم اجرای اسنپ یک
غریب‌آبادی: اروپا مبنای حقوقی برای اجرای اسنپ‌بک ندارد
مکانیسم ماشه سوءاستفاده از ساختارهای بین‌المللی است
خطیب‌زاده: انگشت ما روی ماشه است
هشدار دیپلمات اروپایی درباره فعالسازی «مکانیسم ماشه»
۳۱ تیر جلسه کمیسیون امنیت ملی درباره مکانیسم ماشه
مکانیسم ماشه چیست و چرا تهدید اروپا علیه ایران بی‌پایه تلقی می‌شود؟
واکنش سازمان ملل به فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران
خط و نشان آلمان برای ایران: دیپلماسی یا اسنپ‌بک
تهدید “ماشه” از سوی آلمان؛ ایران: پاسخ قاطع خواهیم داد!
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
زمان آغاز سال تحصیلی رسما اعلام شد
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
نامه ماکرون به نتانیاهو: اسرائیل به شکست می‌رسد
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۲۴۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۴۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۸ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۲ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۱۰۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۹۵ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005Yif
tabnak.ir/005Yif