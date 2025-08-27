به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل متحد شامگاه چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد: «برای موضوع اسنپ بک، باید نامهای به رئیس شورای امنیت ارسال شود. نه به دبیرکل، که قبلا در جلسه توجیهی هم اشتباه گفتم.»
بنا بر این گزارش، سخنگوی سازمان ملل افزود که اطلاعات بیشتری را بعدا ارائه خواهد کرد.
پیش از این، پایگاه خبری «آکسیوس» گزارش داده بود که رهبران اروپایی به از سرگیری تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران نزدیک شدهاند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که ایران و تروئیکای اروپایی - بریتانیا، فرانسه و آلمان - روز سهشنبه دور دیگری از مذاکرات هستهای را در ژنو برگزار کردند.
«اسماعیل بقائی» سهشنبه شب بعد از پایان گفتوگوهای ایران و اروپا در ژنو با اشاره به ادعاهای اخیر کشورهای اروپایی درباره امکان استفاده از سازوکار بازگشت تحریمهای شورای امنیت علیه ایران از سوی آنها تاکید کرد: «موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران روشن است؛ هیچ یک از سه کشور اروپایی از نظر حقوقی و قانونی چنین حقی ندارند و در صورت اقدام، تبعات آن متوجه خود آن کشورها نیز خواهد بود.»
